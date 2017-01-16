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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Орландо Блум отметил 40-летие в компании звездных друзей

Кэти Перри, Дженнифер Энистон, Джастина Теру и другие знаменитости на вечеринке по случаю дня рождения актера

В минувший уикенд несуеверный, судя по всему, Орландо Блум отмечал свое 40-летие в Палм-Спрингс, Калифорния. На вечеринке в честь этой важной даты присутствовали его подруга Кэти Перри и множество гостей, в том числе Дженнифер Энистон и Джастин Теру. Главным же сюрпризом стало появление мамы актера, о чем сам именинник сообщил в своем Instagram. «Лучший подарок и сюрприз — визит моей мамы», — подписал он снимок, на котором Соня Блум обнимает его. В свою очередь Кэти Перри в одной из соцсетей разместила короткое видео, на котором Орландо задувает свечи на праздничном торте.

Гостям вечеринки раздавались футболки с принтом изображения Блума. Судя по некоторым фото с празднества, многие с энтузиазмом отреагировали на такое предложение, надев на себя именные футболки. Пример другим показывал сам Орландо. Впрочем, постепенно градус веселья так повысился, что и актер, и его друзья разделись до пояса. В этой компании оказался и Джастин Теру, который, похоже, отлично проводил время. Что касается подруги Блума Кэти Перри, она явилась на вечеринку одетой непривычно сдержанно, предпочтя «интеллектуальный» стиль.

Дженнифер Энистон с друзьями

Дженнифер Энистон с друзьями

Кстати, в эти январские дни можно смело отмечать еще одну дату — годовщину слухов о романе звездной пары. Действительно, СМИ начали писать о возможных отношениях Блума и Перри в январе 2016-го — именно тогда в прессе и блогах появились фото с афтерпати церемонии вручения наград «Золотой глобус». Актер и певица, не смущаясь камер, флиртовали друг с другом и провели вместе ночь, перемещаясь с вечеринки на вечеринку. Затем пару стали видеть вместе почти все время — Орландо и Кэти ходили по ресторанам и театрам, в гости к друзьям. Далее актер познакомил новую подругу со своим сыном Флинном, кроме того, пара провела совместный отпуск на Гавайях. Слухи о расставании также ходили: в апреле звезды появились на благотворительном мероприятии Parker Institute for Cancer Immunotherapy Launch поодиночке и провели этот вечер отдельно друг от друга. Впрочем, расставания не случилось, Блум и Перри и далее демонстрировали взаимные чувства, провели вместе очередной отпуск, в итоге певица переехала к бойфренду. «Тот момент, когда вы встретили своего принца», — написала Кэти в своем Instagram в сентябре, опубликовав снимок, на котором запечатлены две стопы — ее и Блума. Правда, месяц спустя таблоиды вновь подняли волну сплетен о расставании, которое опять не подтвердилось.

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