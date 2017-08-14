Орландо Блум и Кэти Перри снова вместе?

В конце февраля этого года Кэти Перри и Орландо Блум расстались после почти года отношений. Однако актер и певица разошлись друзьями и продолжали общаться, пока Блума не начали подозревать в новых отношениях. Недавно его видели с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили в Париже. Что до Перри, она с головой окунулась в работу.

Но оказалось, что бывшие возлюбленные до сих пор не могут забыть друг друга. Так, на этих выходных их видели вместе на концерте Эда Ширана: Кэти сидела на коленях у Орландо, и они, не стесняясь, целовались. Несмотря на то, что они прятались под бейсболками, узнать пару было легко. Источники, близкие к ним, сообщают, что Перри и Блум часто проводят время вместе и, похоже, находятся в стадии отношений «друзья с привилегиями», что их вполне устраивает.