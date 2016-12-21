Перед зимними праздниками особенно хочется узнавать как можно больше хороших новостей – и здорово, что многие знаменитости искренне совершают добрые дела. Так, недавно Орландо Блум и Кэти Перри посетили детскую больницу, переодевшись в Санта-Клауса и Миссис Клаус. Они обошли все отделения клиники, навестив даже тяжелобольных детей, и постарались всех развеселить – как говорят родители ребят, у пары это отлично получилось.