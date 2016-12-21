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Звездная пара в честь близкого Рождества решила сделать небольшой подарок детям, которые в этом нуждаются
Перед зимними праздниками особенно хочется узнавать как можно больше хороших новостей – и здорово, что многие знаменитости искренне совершают добрые дела. Так, недавно Орландо Блум и Кэти Перри посетили детскую больницу, переодевшись в Санта-Клауса и Миссис Клаус. Они обошли все отделения клиники, навестив даже тяжелобольных детей, и постарались всех развеселить – как говорят родители ребят, у пары это отлично получилось.
Напомним, что роман Кэти Перри и Орландо Блума «разгорелся» с новой силой после того, как певица и актер объявили о своем расставании. Но им удалось найти общий язык, и помириться – что принесло радость не только им, но и многим поклонникам. Рады за них!
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