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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Орландо Блум и Кэти Перри посетили детскую больницу

Звездная пара в честь близкого Рождества решила сделать небольшой подарок детям, которые в этом нуждаются

Перед зимними праздниками особенно хочется узнавать как можно больше хороших новостей – и здорово, что многие знаменитости искренне совершают добрые дела. Так, недавно Орландо Блум и Кэти Перри посетили детскую больницу, переодевшись в Санта-Клауса и Миссис Клаус. Они обошли все отделения клиники, навестив даже тяжелобольных детей, и постарались всех развеселить – как говорят родители ребят, у пары это отлично получилось.

Орландо Блум и Кэти Перри посетили детскую больницу
Орландо Блум и Кэти Перри посетили детскую больницу

Напомним, что роман Кэти Перри и Орландо Блума «разгорелся» с новой силой после того, как певица и актер объявили о своем расставании. Но им удалось найти общий язык, и помириться – что принесло радость не только им, но и многим поклонникам. Рады за них!

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