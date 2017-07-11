Опять за свое: новый откровенный выход Ким Кардашьян

На днях Ким заметили на тренировке с известным звездным тренером – самая обсуждаемая женщина планеты вновь вернулась к спортивным нагрузкам. Как недавно призналась сама Ким, когда она увидела скандальные фото, на которых пребывает не в лучшей форме, решила, что пора заняться собой. Теперь телезвезда снова вызывает восхищение поклонников и использует каждую возможность, чтобы продемонстрировать постройневшее тело.