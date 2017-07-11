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    11 июля 2017

    Опять за свое: новый откровенный выход Ким Кардашьян

    Телезвезда снова поразила идеальной фигурой

    На днях Ким заметили на тренировке с известным звездным тренером – самая обсуждаемая женщина планеты вновь вернулась к спортивным нагрузкам. Как недавно призналась сама Ким, когда она увидела скандальные фото, на которых пребывает не в лучшей форме, решила, что пора заняться собой. Теперь телезвезда снова вызывает восхищение поклонников и использует каждую возможность, чтобы продемонстрировать постройневшее тело.

    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

    Так, вчера Ким заметили на выходе из нью-йоркского ресторана Milos – она была одета в бархатные обтягивающие леггинсы с высокой талией, полупрозрачный бюстгалтер и удлиненный пиджак. Видимо, телезвезда действительно гордится своими спортивными достижениями.

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