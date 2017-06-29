«Они все удивительные любовники»: Кэти Перри рассказала о своих романах

Недавно Кэти Перри появилась в эфире популярного американского шоу Джеймса Кордена, где телеведущий попросил ее составить рейтинг ее лучших любовников. Выбора у певицы не оказалось: если бы она решила воздержаться от ответа, непременно съела бы «1000-летнее яйцо».

«Они все удивительные любовники, и я бы занялась любовью с каждым из них прямо после этой программы», — откровенно заявила Перри. Так, на третьем месте в рейтинге Кэти, как наименее страстный возлюбленный, оказался американский диджей и продюсер Дипло, на втором — Орландо Блум, а на первом —музыкант Джо Майер, с которым Перри встречалась с 2012 по 2015 год.