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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

«Они все удивительные любовники»: Кэти Перри рассказала о своих романах

Певица поделилась подробностями личной жизни

Недавно Кэти Перри появилась в эфире популярного американского шоу Джеймса Кордена, где телеведущий попросил ее составить рейтинг ее лучших любовников. Выбора у певицы не оказалось: если бы она решила воздержаться от ответа, непременно съела бы «1000-летнее яйцо».

«Они все удивительные любовники, и я бы занялась любовью с каждым из них прямо после этой программы», — откровенно заявила Перри. Так, на третьем месте в рейтинге Кэти, как наименее страстный возлюбленный, оказался американский диджей и продюсер Дипло, на втором — Орландо Блум, а на первом —музыкант Джо Майер, с которым Перри встречалась с 2012 по 2015 год.

Кэти Перри и Джон Майер

Кэти Перри и Джон Майер

Кэти Пери и Орландо Блум

Кэти Пери и Орландо Блум

Мужчины почти сразу отреагировали на громкое заявление Кэти: Майеру первое место польстило, и он признался, что после Перри всерьез ни с кем не встречался, а недавно даже посвятил ей новую песню. Дипло написал в своем Twitter, что занял третье место в «сексуальной олимпиаде», однако позже добавил: «Я вообще не помню, чтобы у нас был секс». А вот Орландо Блум решил воздержаться от комментариев.

Интересно, что бывший супруг Кэти, музыкант Рассел Брэнд, в этот список не попал.

Кэти Перри и Рассел Брэнд

Кэти Перри и Рассел Брэнд

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