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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    «Он очень хороший парень»: у Шарлиз Терон новый возлюбленный

    Актриса призналась, что в ее жизни появился мужчина

    Похоже, «сильная и независимая» Шарлиз Терон снова влюблена. Год назад она рассталась с Шоном Пенном, хотя дело шло к свадьбе, и с тех пор актриса уделяла время лишь работе и детям. А на днях звезда стала героиней популярного американского шоу, на котором призналась, что в ее жизни появился новый мужчина.

    Шарлиз Терон и Шон Пенн

    Шарлиз Терон и Шон Пенн

    «Месяц назад я отправилась на свидание, и оно было просто невероятным. Этот парень действительно впечатлил меня: у нас была 9-километровая прогулка под полной луной, и мы постоянно смеялись. Он суперсмешной и просто очень хороший», — откровенно рассказала Шарлиз.

    Шарлиз Терон

    Правда, о том, чем занимается ее новый избранник и как его зовут, актриса так и не сообщила. Но вполне возможно, что скоро в Голливуде появится еще одна пара.

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