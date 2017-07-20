«Он очень хороший парень»: у Шарлиз Терон новый возлюбленный

Похоже, «сильная и независимая» Шарлиз Терон снова влюблена. Год назад она рассталась с Шоном Пенном, хотя дело шло к свадьбе, и с тех пор актриса уделяла время лишь работе и детям. А на днях звезда стала героиней популярного американского шоу, на котором призналась, что в ее жизни появился новый мужчина.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

«Месяц назад я отправилась на свидание, и оно было просто невероятным. Этот парень действительно впечатлил меня: у нас была 9-километровая прогулка под полной луной, и мы постоянно смеялись. Он суперсмешной и просто очень хороший», — откровенно рассказала Шарлиз.