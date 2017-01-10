Оливия Уайлд стремительно худеет

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Актриса продемонстрировала отличную физическую форму
Несмотря на то, что с момента рождения второго ребенка прошло всего 3,5 месяца, Оливия Уайлд уже с гордостью демонстрирует сильно постройневшую фигуру. Пару часов назад актриса опубликовала в Instagram фотографию после тренировки в спортзале, сопроводив ее ироничной подписью: «Нет ничего крутого в том, чтобы делать селфи в раздевалке, но я не могла не запечатлеть свое раскрасневшееся лицо после такой жесткой тренировки. Я как томат с телом человека, который медленно, но верно восстанавливается после того, как из него вышло четырехкилограммовое киви».
Напомним, что актриса родила дочь Дэйзи Джозефин 11 октября 2016 года, после чего практически сразу начала делиться со своими подписчиками снимками из спортзала. Стоит отметить, что это второй ребенок актрисы и ее супруга Джейсона Судейкиса. 20 апреля 2014 года на свет появился первенец звездной пары — сын Отис Александр.
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