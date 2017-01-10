Оливия Уайлд стремительно худеет

Несмотря на то, что с момента рождения второго ребенка прошло всего 3,5 месяца, Оливия Уайлд уже с гордостью демонстрирует сильно постройневшую фигуру. Пару часов назад актриса опубликовала в Instagram фотографию после тренировки в спортзале, сопроводив ее ироничной подписью: «Нет ничего крутого в том, чтобы делать селфи в раздевалке, но я не могла не запечатлеть свое раскрасневшееся лицо после такой жесткой тренировки. Я как томат с телом человека, который медленно, но верно восстанавливается после того, как из него вышло четырехкилограммовое киви».