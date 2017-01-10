Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Оливия Уайлд стремительно худеет

Актриса продемонстрировала отличную физическую форму

Несмотря на то, что с момента рождения второго ребенка прошло всего 3,5 месяца, Оливия Уайлд уже с гордостью демонстрирует сильно постройневшую фигуру. Пару часов назад актриса опубликовала в Instagram фотографию после тренировки в спортзале, сопроводив ее ироничной подписью: «Нет ничего крутого в том, чтобы делать селфи в раздевалке, но я не могла не запечатлеть свое раскрасневшееся лицо после такой жесткой тренировки. Я как томат с телом человека, который медленно, но верно восстанавливается после того, как из него вышло четырехкилограммовое киви».

Напомним, что актриса родила дочь Дэйзи Джозефин 11 октября 2016 года, после чего практически сразу начала делиться со своими подписчиками снимками из спортзала. Стоит отметить, что это второй ребенок актрисы и ее супруга Джейсона Судейкиса. 20 апреля 2014 года на свет появился первенец звездной пары — сын Отис Александр.

Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в ЛондонеЗвездные войны: Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри и Оливия Уайльд против Трампа

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиЗвездные войны: Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри и Оливия Уайльд против Трампа
НовостиОливию Уайлд осудили за грудное вскармливание напоказ
НовостиОливия Уайлд впервые вышла в свет после рождения ребенка
НовостиОливия Уайлд стала мамой во второй раз

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.