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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Оливия Манн выходит замуж

Избранником актрисы стал футболист Аарон Роджерс

Сезон звездных помолвок выдался горячим: вслед за Пиппой Миддлтон, Криштиану Роналду, Сереной Уильямс и Кирстен Данст о намерении отправиться к алтарю заявила 36-летняя Оливия Манн. Звезда блокбастера «Люди Икс: Апокалипсис» приняла предложение руки и сердца от квотербека Green Pay Packers Аарона Роджерса.

Пара познакомилась три года назад на премии Country Music Awards, где объявляла со сцены победителя в одной из номинаций. До сих пор влюбленные мало давали поводов для обсуждения, однако на днях папарацци засняли актрису с любопытным украшением с массивным рубином на безымянном пальце, очень напоминающем обручальное кольцо. К слову, новость о помолвке пары впервые появилась в СМИ в рождественские праздники — очевидно, теперь эти слухи нашли подтверждение.

Аарон Роджерс и Оливия Манн

Аарон Роджерс и Оливия Манн

Аарон Роджерс и Оливия Манн
Аарон Роджерс и Оливия Манн
Аарон Роджерс и Оливия МаннФОТОGetty Images

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Звезда будущего: Оливия Манн

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