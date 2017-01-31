Оливия Манн выходит замуж

Сезон звездных помолвок выдался горячим: вслед за Пиппой Миддлтон, Криштиану Роналду, Сереной Уильямс и Кирстен Данст о намерении отправиться к алтарю заявила 36-летняя Оливия Манн. Звезда блокбастера «Люди Икс: Апокалипсис» приняла предложение руки и сердца от квотербека Green Pay Packers Аарона Роджерса.

Пара познакомилась три года назад на премии Country Music Awards, где объявляла со сцены победителя в одной из номинаций. До сих пор влюбленные мало давали поводов для обсуждения, однако на днях папарацци засняли актрису с любопытным украшением с массивным рубином на безымянном пальце, очень напоминающем обручальное кольцо. К слову, новость о помолвке пары впервые появилась в СМИ в рождественские праздники — очевидно, теперь эти слухи нашли подтверждение.