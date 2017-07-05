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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    05 июля 2017

    Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике

    Актриса поделилась сексуальным фото

    Ольга Куриленко стала известна, получив роль девушки Бонда в фильме «Квант милосердия». Сегодня актриса продолжает сниматься в голливудских блокбастерах, не обходя стороной и романтичные французские мелодрамы.

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    • Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике | галерея [1] фото [3]
    • Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике | галерея [1] фото [1]
    • Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике | галерея [1] фото [2]
    • Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике | галерея [1] фото [4]

    Поклонники Ольги влюблены в ее изящность, прекрасные манеры и талант, однако девушка также привлекает своей непосредственностью и прекрасным чувством юмора. Так, к фотографиям в своем Instagram она подходит с иронией, оставляя под снимками забавные подписи. Но и сексуальных кадров в профиле актрисы немало. Сегодня, например, подписчики Ольги обсуждают ее новое фото в купальнике. «Веселюсь у бассейна», — сообщила Куриленко поклонникам. «Идеальная!», «Главное, что без фотошопа», «Ольга, вы прекрасны», — писали поклонники в комментариях.

    Кстати, сама Ольга неоднократно говорила, что ей приходится серьезно относиться к своему телу, несмотря на то, что она не расположена к полноте. Девушка следит за питанием, иногда устраивая разгрузочные дни, занимается йогой и спортом.

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