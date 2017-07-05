Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике

Поклонники Ольги влюблены в ее изящность, прекрасные манеры и талант, однако девушка также привлекает своей непосредственностью и прекрасным чувством юмора. Так, к фотографиям в своем Instagram она подходит с иронией, оставляя под снимками забавные подписи. Но и сексуальных кадров в профиле актрисы немало. Сегодня, например, подписчики Ольги обсуждают ее новое фото в купальнике. «Веселюсь у бассейна», — сообщила Куриленко поклонникам. «Идеальная!», «Главное, что без фотошопа», «Ольга, вы прекрасны», — писали поклонники в комментариях.