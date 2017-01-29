Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

Несколько часов назад в сети появилась информация о том, что Оксана Акиньшина родила девочку. Об этом актриса сообщила своим подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию цветов и воздушного шара с надписью «Это девочка». В данный момент звезда фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» удалила этот пост. К тому же, до сих пор не известно как Оксана и ее муж Арчил Геловани решили назвать дочку.