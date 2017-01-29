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29 января 2017

Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз

Актриса родила девочку

Несколько часов назад в сети появилась информация о том, что Оксана Акиньшина родила девочку. Об этом актриса сообщила своим подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию цветов и воздушного шара с надписью «Это девочка». В данный момент звезда фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» удалила этот пост. К тому же, до сих пор не известно как Оксана и ее муж Арчил Геловани решили назвать дочку.


Instagram Оксаны Акиньшиной

Instagram Оксаны Акиньшиной

Напомним, это второй общий ребенок Оксаны и ее супруга кинопродюсера Арчила Геловани. У пара уже есть сын Константин, который появился на свет в январе 2013 года. Кроме того, актриса воспитывает сына Филиппа от предыдущего мужа Дмитрия Литвинова.

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Оксана Акиньшина ждет третьего ребенка?

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