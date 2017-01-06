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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

06 января 2017

Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II

Сотрудник королевской резиденции рассказал об инциденте журналистам The Times

Обитатели Букингемского дворца находятся под неусыпным надзором королевской гвардии, охраняющей покой монарших особ. Как оказалось, у такой тотальной безопасности может быть и обратная сторона. Так, военнослужащий рассказал изданию The Times о том, как по ошибке однажды чуть не застрелил Елизавету II. По словам гвардейца, случай произошел ночью, когда королева Великобритании, мучаясь бессонницей, вышла прогуляться в сад. Увидев в кромешной тьме силуэт, охранник приготовил оружие и выкрикнул: «Кто там?». К его удивлению, ответила ему сама Елизавета. Охранник был настолько поражен, что не сдержал эмоций и воскликнул: «Черт возьми, ваше величество! Я чуть не застрелил вас!».

Несмотря на оброненную в сердцах фразу, гвардейца не наказали за неуважительный тон. Напротив, королева Великобритании признала, что в едва не произошедшей трагедии виновата она сама, и пообещала впредь предупреждать службу безопасности о своих ночных прогулках.

Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II

Бывший военнослужащий королевской гвардии, рассказавший журналистам сенсационную историю, пожелал остаться неизвестным. Так же нет информации и о том, когда произошел случай. Однако можно сделать вывод, что это дела давно минувших дней – в последние годы в СМИ поступают новости о неважном самочувствии монаршей особы, вынужденной не только отказаться от ночного променада, но и от ряда официальных мероприятий.

Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету IIФОТОgettyimages

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