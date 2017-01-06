Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II

Обитатели Букингемского дворца находятся под неусыпным надзором королевской гвардии, охраняющей покой монарших особ. Как оказалось, у такой тотальной безопасности может быть и обратная сторона. Так, военнослужащий рассказал изданию The Times о том, как по ошибке однажды чуть не застрелил Елизавету II. По словам гвардейца, случай произошел ночью, когда королева Великобритании, мучаясь бессонницей, вышла прогуляться в сад. Увидев в кромешной тьме силуэт, охранник приготовил оружие и выкрикнул: «Кто там?». К его удивлению, ответила ему сама Елизавета. Охранник был настолько поражен, что не сдержал эмоций и воскликнул: «Черт возьми, ваше величество! Я чуть не застрелил вас!».

Несмотря на оброненную в сердцах фразу, гвардейца не наказали за неуважительный тон. Напротив, королева Великобритании признала, что в едва не произошедшей трагедии виновата она сама, и пообещала впредь предупреждать службу безопасности о своих ночных прогулках.