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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    22 июля 2017

    Ох уж эти детки: самые забавные фотографии принца Георга

    Почему сын Кейт Миддлтон так похож на обычных детей?

    Несмотря на то, что принц Георг — один из главных наследников на британский престол, это не мешает ему закатывать истерики маме на глазах у сотен репортеров, исследовать мир через окна частных самолетов, отбирать игрушки у других детей, дурачиться с младшей сестрой, стесняться взрослых и вообще быть обычным среднестатистическим ребенком. В день рождения принца ELLE решил вспомнить самые курьезные и умилительные фотографии будущего короля Великобритании.

    Кейт Миддлтон и принц Георг
    Принц Георг
    Кейт Миддлтон и принц Георг
    Кейт Миддлтон и принц Георг
    Кейт Миддлтон и принц Георг
    Кейт Миддлтон, принц Уильям, Барак Обама и принц Георг
    Принц Георг
    Принц Георг и принц Уильям
    Принц Георг и принц Уильям
    Принц Георг
    Принц Георг, Кейт Миддлтон и принц Уильям

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