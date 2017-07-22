Несмотря на то, что принц Георг — один из главных наследников на британский престол, это не мешает ему закатывать истерики маме на глазах у сотен репортеров, исследовать мир через окна частных самолетов, отбирать игрушки у других детей, дурачиться с младшей сестрой, стесняться взрослых и вообще быть обычным среднестатистическим ребенком. В день рождения принца ELLE решил вспомнить самые курьезные и умилительные фотографии будущего короля Великобритании.