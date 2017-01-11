Ограбление супруги вдохновило Канье Уэста на создание нового альбома

Ни для кого не секрет, что минувший год был крайне сложным для звездной четы Кардашьян-Уэст. Но, как известно, нет худа без добра. На днях один из близких друзей музыканта сообщил, что Канье решил направить все свои переживания в песни и начал набирать материал для своего нового альбома: «Канье уже написал пару текстов о похищении Ким и о том, что он пережил в этот момент. Кроме того, в одном из будущих треков он хотел бы разъяснить ситуацию относительно своего конфликта с Джей Зи и Бейонсе, а также сказать пару слов о своем нахождении в клинике».

К тому же инсайдер заметил: «Канье настоящий трудоголик, поэтому неудивительно, что любой свой опыт, даже негативный, он хочет отразить в творчестве. К счастью, сейчас он чувствует себя гораздо лучше и считает, что работа над новой пластинкой поможет ему быстрее вернуться в привычный ритм жизни».