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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Ограбление супруги вдохновило Канье Уэста на создание нового альбома

Рэпер решил записать пластинку о своих прошлогодних неудачах

Ни для кого не секрет, что минувший год был крайне сложным для звездной четы Кардашьян-Уэст. Но, как известно, нет худа без добра. На днях один из близких друзей музыканта сообщил, что Канье решил направить все свои переживания в песни и начал набирать материал для своего нового альбома: «Канье уже написал пару текстов о похищении Ким и о том, что он пережил в этот момент. Кроме того, в одном из будущих треков он хотел бы разъяснить ситуацию относительно своего конфликта с Джей Зи и Бейонсе, а также сказать пару слов о своем нахождении в клинике».

К тому же инсайдер заметил: «Канье настоящий трудоголик, поэтому неудивительно, что любой свой опыт, даже негативный, он хочет отразить в творчестве. К счастью, сейчас он чувствует себя гораздо лучше и считает, что работа над новой пластинкой поможет ему быстрее вернуться в привычный ритм жизни».

Канье Уэст

Напомним, что за последние несколько месяцев семья Кардашьян-Уэст пережила очень много потрясений. В частности, в начале октября на Ким было совершено нападение в одном из парижских отелей. Затем сам рэпер был госпитализирован с нервным срывом, что стало причиной отмены ряда концертов музыканта.


Ким Кардашьян и Канье Уэст

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