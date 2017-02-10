Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 февраля 2017

Официально: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

55-летний актер и его 39-летняя супруга подтвердили, что впервые станут родителями

В Голливуде продолжается бэби-бум. Вчера вечером вслед за Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсоном Стейтемом Джордж и Амаль Клуни сообщили, что ждут ребенка. Актер и адвокат официально подтвердили слухи о том, что у них родится двойня.

Ведущая ток-шоу The Talk на американском телеканале CBS Джули Чен рассказала, что чета Клуни также сообщила журналистам, что их дети родятся в июне, а не в марте, как ранее говорилось в прессе. Портал TMZ добавил, что 55-летний актер и его 39-летняя жена станут родителями девочки и мальчика.

Джордж и Амаль Клуни

Джордж и Амаль Клуни

Также выяснилось, что Джордж и Амаль ранее не комментировали слухи о пополнении в семье по совету Мэтта Дэймона. «Прошлой осенью мы с Джорджем работали вместе над одним проектом, и однажды он отозвал меня в сторону и поделился со мной этой новостью. Я даже расплакался от счастья! Я спросил его, на каком сроке находится Амаль. Оказалось, что только восемь недель. Тогда я рассказал ему о правиле 12-ти недель и посоветовал держать язык за зубами, — пояснил Деймон в одном интервью. — Я невероятно рад за него. Амаль просто потрясающая. Он однозначно выиграл джекпот. Они будут великолепными родителями».

Джордж Клуни и Мэтт Деймон

Джордж Клуни и Мэтт Деймон

Роман Джорджа и Амаль закрутился в 2013-м. Через год Клуни сделал возлюбленной предложение. Их свадьба состоялась 28 сентября 2014 года в Венеции.

Материалы по темам

Фото дня: беременная Амаль Клуни в БарселонеДжордж и Амаль Клуни выбирают крестных для будущих детейРоузи Хантингтон-Уайтли подтвердила беременность

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

НовостиДженнифер Лопес охладела к Дрейку
КиноСтали известны подробности фильма «50 оттенков свободы»
НовостиЛеа Сейду стала мамой
НовостиАмериканские СМИ: Леди Гага изменила Тейлору Кинни

ELLE рекомендует

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди

Лучшее на Elle

Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Смотрюсь в тебя как в зеркало: сестры Олсен и знаменитости-близнецы

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.