Официально: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

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55-летний актер и его 39-летняя супруга подтвердили, что впервые станут родителями
В Голливуде продолжается бэби-бум. Вчера вечером вслед за Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсоном Стейтемом Джордж и Амаль Клуни сообщили, что ждут ребенка. Актер и адвокат официально подтвердили слухи о том, что у них родится двойня.
Ведущая ток-шоу The Talk на американском телеканале CBS Джули Чен рассказала, что чета Клуни также сообщила журналистам, что их дети родятся в июне, а не в марте, как ранее говорилось в прессе. Портал TMZ добавил, что 55-летний актер и его 39-летняя жена станут родителями девочки и мальчика.
Джордж и Амаль Клуни
Также выяснилось, что Джордж и Амаль ранее не комментировали слухи о пополнении в семье по совету Мэтта Дэймона. «Прошлой осенью мы с Джорджем работали вместе над одним проектом, и однажды он отозвал меня в сторону и поделился со мной этой новостью. Я даже расплакался от счастья! Я спросил его, на каком сроке находится Амаль. Оказалось, что только восемь недель. Тогда я рассказал ему о правиле 12-ти недель и посоветовал держать язык за зубами, — пояснил Деймон в одном интервью. — Я невероятно рад за него. Амаль просто потрясающая. Он однозначно выиграл джекпот. Они будут великолепными родителями».
Джордж Клуни и Мэтт Деймон
Роман Джорджа и Амаль закрутился в 2013-м. Через год Клуни сделал возлюбленной предложение. Их свадьба состоялась 28 сентября 2014 года в Венеции.
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