Официально: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

В Голливуде продолжается бэби-бум. Вчера вечером вслед за Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсоном Стейтемом Джордж и Амаль Клуни сообщили, что ждут ребенка. Актер и адвокат официально подтвердили слухи о том, что у них родится двойня.

Ведущая ток-шоу The Talk на американском телеканале CBS Джули Чен рассказала, что чета Клуни также сообщила журналистам, что их дети родятся в июне, а не в марте, как ранее говорилось в прессе. Портал TMZ добавил, что 55-летний актер и его 39-летняя жена станут родителями девочки и мальчика.