«Одна романтика»: инсайдеры о Паулине Андреевой и Федоре Бондарчуке

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Друзья актрисы и режиссера поделились подробностями их романа
Паулина Андреева и Федор Бондарчук считаются одной из самых красивых и определенно самой обсуждаемой парой российского шоу-бизнеса. Актриса и режиссер редко делятся историями из личной жизни, зато о деталях их романа охотно рассказывают их друзья.
Коллега Андреевой по съемочной площадке комедии «Мифы о Москве» Денис Боровин в интервью журналу StarHit отметил, что в отношениях Паулины и Федора много романтики: «Федор постоянно наблюдает за возлюбленной на съемочной площадке. Видно, что он без ума от нее. Старался, чтобы ей было всегда комфортно — и куртку накинет на плечи, и горячий чай принесет. Иногда в перерывах они отлучались пообедать в ближайший ресторан».
О романе 28-летней Паулины Андреевой и 49-летнего Федора Бондарчука стало известно в конце марта 2016-го, хотя встречаться актриса и режиссер начали еще осенью 2015 года. Прошлой весной пара планировала сыграть свадьбу, но из-за повышенного внимания прессы перенесла ее на это лето. После недавней премьеры фильма «Притяжение» ходили слухи о беременности Андреевой, однако она развеяла их, появившись на презентации Maison Bohemique в обтягивающем платье.
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