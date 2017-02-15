«Одна романтика»: инсайдеры о Паулине Андреевой и Федоре Бондарчуке

Паулина Андреева и Федор Бондарчук считаются одной из самых красивых и определенно самой обсуждаемой парой российского шоу-бизнеса. Актриса и режиссер редко делятся историями из личной жизни, зато о деталях их романа охотно рассказывают их друзья.

Коллега Андреевой по съемочной площадке комедии «Мифы о Москве» Денис Боровин в интервью журналу StarHit отметил, что в отношениях Паулины и Федора много романтики: «Федор постоянно наблюдает за возлюбленной на съемочной площадке. Видно, что он без ума от нее. Старался, чтобы ей было всегда комфортно — и куртку накинет на плечи, и горячий чай принесет. Иногда в перерывах они отлучались пообедать в ближайший ресторан».

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