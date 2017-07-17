Одна и счастлива: Анджелина Джоли на прогулке с дочерью

В минувшие выходные папарацци удалось сфотографировать Анджелину Джоли на прогулке с младшей дочерью Вивьен. По словам очевидцев, актриса прекрасно выглядела и была очень счастлива: «Анджелина и Вивьен гуляли вместе по шопинг-моллу в районе Лос-Фелиси и, кажется, не замечали никого вокруг, в том числе и фотографов, которые не отставали от них ни на шаг». Как утверждают инсайдеры, девочка сама попросила мать в качестве подарка на день рождения провести с ней время наедине.

Кроме того, один из работников Диснейленда, где пару дней назад актриса и ее дети отмечали день рождения близнецов, отметил, что Джоли была очень позитивно настроена к окружающим: «Она с радостью шла на контакт с персоналом, отвечала на все вопросы, касающиеся детей. И ребята были очень рады, что у их мамы снова все в порядке».

Напомним, что не так давно в сети появилась информация, что Джоли вновь влюблена. Правда, пока официальные представители 42-летней актрисы не подтвердили эту информацию.