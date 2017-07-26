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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Обнародовано первое фото со съемок драмы с Джонни Деппом

    54-летний актер в образе профессора колледжа

    Вчера, 25 июля, в Ванкувере начались съемки комедийной драмы «Ричард говорит до свидания», где Джонни Депп играет главную роль. На этот раз зрители увидят 54-летнего актера в образе профессора колледжа, который принимает решение полностью изменить свою размеренную жизнь. Преподаватель бросается навстречу приключениям и совершает массу безрассудных поступков.

    фото со съемок драмы с Джонни Деппом

    Сегодня западные издания обнародовали первый снимок со съемочной площадки, на котором Депп позирует на фоне озера в образе своего героя. На нем типичный для профессора строгий костюм и немного взъерошенные волосы.

    Любопытно, как будет выглядеть героиня партнерши Джонни Зои Дойч. 22-летняя актриса сыграет одну из учениц главного героя картины. К сожалению, пока папарацци успели запечатлеть только персонажа Деппа.

    О самом фильме известно не много, но его создатели, в частности режиссер Вейн Робертс, обещают зрителям хлесткий юмор и увлекательные приключения.

    фото с Джонни Деппом ФОТОGetty Images

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