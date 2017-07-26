Обнародовано первое фото со съемок драмы с Джонни Деппом

Вчера, 25 июля, в Ванкувере начались съемки комедийной драмы «Ричард говорит до свидания», где Джонни Депп играет главную роль. На этот раз зрители увидят 54-летнего актера в образе профессора колледжа , который принимает решение полностью изменить свою размеренную жизнь. Преподаватель бросается навстречу приключениям и совершает массу безрассудных поступков.

Сегодня западные издания обнародовали первый снимок со съемочной площадки, на котором Депп позирует на фоне озера в образе своего героя. На нем типичный для профессора строгий костюм и немного взъерошенные волосы.

Любопытно, как будет выглядеть героиня партнерши Джонни Зои Дойч. 22-летняя актриса сыграет одну из учениц главного героя картины. К сожалению, пока папарацци успели запечатлеть только персонажа Деппа.

О самом фильме известно не много, но его создатели, в частности режиссер Вейн Робертс, обещают зрителям хлесткий юмор и увлекательные приключения.