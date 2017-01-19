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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

О жизни Бритни Спирс выходит биографический фильм

Лента об истории взлетов и падений известной певицы скоро появится на телеканале Lifetime

Если о жизни звезды снимают полноценный биографический фильм, можно однозначно сказать – это успех. Особенно, когда знаменитость еще в полном расцвете сил и активно занимается карьерой. Фильм «Britney Ever After» рассказывает о жизни знаменитой поп-исполнительницы начиная с 1999 года. Бурный роман с Джастином Тимберлейком, 55-часовой брак с Джейсоном Александром, трехлетние отношения с Кевином Федерлайном – все самые значимые страницы жизни певицы отражены в новой ленте.

О жизни Бритни Спирс выходит биографический фильм

Главную роль исполнила австралийская актриса Наташа Бассетт. В одном из интервью она призналась, что ей, как эмпату, было очень сложно играть Бритни Спирс. «В какой-то степени, эта роль меня даже травмировала… Я ощутила давление, которое постоянно оказывалось на Бритни ее окружением и вездесущими журналистами. Я поняла, что эмоционально она очень сильный человек!». Отметим также, что сама поп-звезда отказалась от сотрудничества с режиссером картины, и никак не участвовала в работе над ней.

Фильм выйдет 16 февраля на телеканале Lifetime.

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