Нюша примет участие в онлайн-шоу «ОК на связи!»

В этот четверг, 29 июня, гостьей финального выпуска первого сезона онлайн-шоу «ОК на связи!» станет одна из самых популярных российских звезд – певица Нюша, которая в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети Одноклассники.

Основной темой беседы с девушкой станет подготовка к ее грядущей свадьбе с Игорем Сивовым на Мальдивах. До сих пор певица тщательно скрывала все подробности предстоящей церимонии. Также Нюша обещает рассказать о своих впечатлениях от роли наставницы на проекте «Голос. Дети».