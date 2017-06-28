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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 июня 2017

Нюша примет участие в онлайн-шоу «ОК на связи!»

Певица впервые раскроет подробности подготовки к свадьбе

В этот четверг, 29 июня, гостьей финального выпуска первого сезона онлайн-шоу «ОК на связи!» станет одна из самых популярных российских звезд – певица Нюша, которая в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети Одноклассники.

Основной темой беседы с девушкой станет подготовка к ее грядущей свадьбе с Игорем Сивовым на Мальдивах. До сих пор певица тщательно скрывала все подробности предстоящей церимонии. Также Нюша обещает рассказать о своих впечатлениях от роли наставницы на проекте «Голос. Дети».

Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет 29 июня в 20:00 в группе в Одноклассниках. Также выпуск программы покажут в субботу в 22:30 и воскресенье в 18:30 на телеканале «Москва-24».

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