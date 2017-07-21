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    21 июля 2017

    Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Берлине

    Элегантный образ герцогини Кембриджской на ужине в Clärchens Ballhaus

    Европейский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма завершился насыщенной программой. Утром они отправились в онкологический центр в Гейдельберге, затем приняли участие в гонках на лодках, а вечером отправились на ужин в один из самых легендарных ресторанов Берлина Clärchens Ballhaus. На этот раз Кейт выбрала длинное платье с плиссировкой и принтом в виде крыльев орла Marcus Lupfer, которое дополнила любимыми телесными босоножками Prada и миниатюрным клатчем.

    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Сегодня супруги отправятся домой, предварительно посетив Международный морской музей и Эльбскую филармонию.

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