Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Берлине

Европейский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма завершился насыщенной программой. Утром они отправились в онкологический центр в Гейдельберге, затем приняли участие в гонках на лодках, а вечером отправились на ужин в один из самых легендарных ресторанов Берлина Clärchens Ballhaus. На этот раз Кейт выбрала длинное платье с плиссировкой и принтом в виде крыльев орла Marcus Lupfer, которое дополнила любимыми телесными босоножками Prada и миниатюрным клатчем.