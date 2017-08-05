Новый выход Евы Мендес с дочерью

В последнее время Еву Мендес и Райана Гослинга редко можно заметить вместе - именно поэтому поклонники пары вот уже год обсуждают разлад в их отношениях. Так, вчера Ева снова появилась на улицах Лос-Анджелеса без Гослинга, но с трехлетней дочерью Эсмеральдой. Актриса выглядела прекрасно в легком комбинезоне с цветочным принтом и собранными волосами, которые она подвязала платком в виде тюрбана. Девочка также была в платье с цветочным рисунком и серебристых балетках. Вместе они отправились за покупками в большой шопинг-молл.

Поклонники Евы в очередной раз заметили, что девочке достались глаза актрисы, а в остальном она очень похожа на знаменитого отца.

Напомним, Райан Гослинг и Ева Мендес начали встречаться в 2011-м году, а в 2014-м стали родителями в первый раз, хотя и долгое время скрывали, что на свет появилась Эсмеральда. А в прошлом году у пары родилась вторая дочь - Амада.