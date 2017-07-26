Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Новый выход Дональда и Мелании Трамп впервые после отпуска

    Супруги не скрывают нежности друг к другу

    После делового визита во Францию на прошлой неделе Дональд и Мелания Трамп решили ненадолго затаиться, чтобы отдохнуть от репортеров и сводок новостей, устроив себе недельный отпуск. Однако уже вчера супруги посетили ежегодное ралли в Янгстаун в штате Огайо, на котором, как отметили поклонники пары, были невероятно нежны друг с другом. Психологи считают, что Дональд и Мелания намеренно сделали перерыв в мероприятиях, чтобы наладить отношения, ведь в последние несколько месяцев весь мир обсуждает, что у президента США и его жены наступил кризис.

    Дональд и Мелания Трамп

    Тем не менее они весь вечер держались за руки и целовались. Дональд прибыл на ралли в сдержанном костюме и ярком галстуке, а Мелания выбрала женственный легкий наряд. Нежно-розовое платье с цветочным принтом Herve Pierre подчеркивало фигуру первой леди, а пастельно-розовые лодочки и солнцезащитные очки завершали невесомый образ.

    Дональд и Мелания Трамп

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз