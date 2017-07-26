Новый выход Дональда и Мелании Трамп впервые после отпуска

После делового визита во Францию на прошлой неделе Дональд и Мелания Трамп решили ненадолго затаиться, чтобы отдохнуть от репортеров и сводок новостей, устроив себе недельный отпуск. Однако уже вчера супруги посетили ежегодное ралли в Янгстаун в штате Огайо, на котором, как отметили поклонники пары, были невероятно нежны друг с другом. Психологи считают, что Дональд и Мелания намеренно сделали перерыв в мероприятиях, чтобы наладить отношения, ведь в последние несколько месяцев весь мир обсуждает, что у президента США и его жены наступил кризис.