Новый виток: конфликт Мерил Стрип и Дональда Трампа продолжается

Продолжение конфликта Мерил Стрип и Дональда Трампа снова стало самой обсуждаемой темой в США. На 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» Мерил Стрип произнесла пылкую речь, в которой призналась, что Дональд Трамп «разбил ей сердце», передразнив репортера-инвалида в 2015 году. Поначалу будущий президент предпочел лишь ответить, что ничего другого, кроме нападок и не ожидал от «либеральных киношников», однако этим не смог ограничиться. Позже в своем аккаунте в Twitter он вновь вернулся к этому конфликту:

«Мерил Стрип - одна из самых переоцененных актрис в Голливуде. Она не знакома со мной лично, но позволила себе нападки в мой адрес. Она - прихвостень Хиллари, которая с треском проиграла», - написал он.

Избранный президент США также отверг обвинения в том, что он якобы высмеивал серьезное заболевание журналиста. «Я лишь указал ему на его подхалимаж, когда он полностью переписал свою статью 16-летней давности в попытке выставить меня в дурном свете. Он просто еще один нечестный журналист!» - возмутился Трамп.

Напомним, что в своей благодарственной речи Стрип несколько раз намекнула на избранного президента США, не называя его по имени, но обвинив его в том, что тот унижает других людей.