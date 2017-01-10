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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Новый виток: конфликт Мерил Стрип и Дональда Трампа продолжается

Резонансная речь известной актрисы не оставила в покое ни будущего президента США, ни голливудских актеров

Продолжение конфликта Мерил Стрип и Дональда Трампа снова стало самой обсуждаемой темой в США. На 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» Мерил Стрип произнесла пылкую речь, в которой призналась, что Дональд Трамп «разбил ей сердце», передразнив репортера-инвалида в 2015 году. Поначалу будущий президент предпочел лишь ответить, что ничего другого, кроме нападок и не ожидал от «либеральных киношников», однако этим не смог ограничиться. Позже в своем аккаунте в Twitter он вновь вернулся к этому конфликту:

«Мерил Стрип - одна из самых переоцененных актрис в Голливуде. Она не знакома со мной лично, но позволила себе нападки в мой адрес. Она - прихвостень Хиллари, которая с треском проиграла», - написал он.

Новый виток: конфликт Мерил Стрип и Дональда Трампа продолжается

Избранный президент США также отверг обвинения в том, что он якобы высмеивал серьезное заболевание журналиста.

«Я лишь указал ему на его подхалимаж, когда он полностью переписал свою статью 16-летней давности в попытке выставить меня в дурном свете. Он просто еще один нечестный журналист!» - возмутился Трамп.

Напомним, что в своей благодарственной речи Стрип несколько раз намекнула на избранного президента США, не называя его по имени, но обвинив его в том, что тот унижает других людей.

Новый виток: конфликт Мерил Стрип и Дональда Трампа продолжается

После заявления Трампа Голливуд, как водится, встал на сторону Стрип - в ее поддержку высказались Брайан Крэнстон, Денис Лири, Лили Аллен, Рон Говард и многие другие. Свой комментарий о происходящем дал и оскороносный Джордж Клуни. Отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о «переоцененности» Мерил Стрип, актер ответил иронично: «Я давно это говорил: она очень переоценена. Однажды мы работали с ней над мультфильмом «Бесподобный мистер Фокс», так вот, даже в качестве лисы она была очень переоценена». В завершении Клуни посоветовал Дональду Трампу заняться своими непосредственными обязанностями вместо критики актеров.

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