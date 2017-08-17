Новый роман Даши Жуковой набирает обороты

О расставании Романа Абрамовича и Даши Жуковой стало известно десять дней назад, однако официальное заявление пары ничуть не закрыло тему — наоборот, публика и СМИ очень заинтригованы. В начале недели прошел слух, что Даша встречается с миллиардером Ставросом Ниархосом. Жукова давно приятельствует с наследником большой греческой династии, но статус «дружба», как предполагают некоторые, изменился.

«Но не скажу, и не просите... Он красивый и носатый. Как молодой Абрамович, но выше и красивее», — написала Божена Рынска в Facebook, поясняя, что знает, с кем все-таки роман у Даши Жуковой.

Фамилия так и не была произнесена, но многие уверены, что речь идет о Ниархосе.

Кто такой Ставрос Ниархос? Он наследник мощной империи, представитель клана Ниархосов. Его мать является потомком рода Гиннессов, по линии отца Ставрос числится троюродным кузеном Афины Онассис. Греческий бизнесмен учился в Париже, затем на Гавайях и в Нью-Йорке. Формально он занимается семейными делами, но больше всего Ставроса интересует кинематограф, да и то так же формально, как и бизнес. Основное занятие молодого человека — давать информационные поводы таблоидам. Он встречался с Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен, Пэрис Хилтон. Пресса приписывала ему также роман с шведской принцессой Мадлен. Теперь —приписывает отношения с Дашей Жуковой, больше не связанной с Романом Абрамовичем.