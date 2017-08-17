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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 августа 2017

    Новый роман Даши Жуковой набирает обороты

    Что мы знаем о бойфренде Жуковой?

    О расставании Романа Абрамовича и Даши Жуковой стало известно десять дней назад, однако официальное заявление пары ничуть не закрыло тему — наоборот, публика и СМИ очень заинтригованы. В начале недели прошел слух, что Даша встречается с миллиардером Ставросом Ниархосом. Жукова давно приятельствует с наследником большой греческой династии, но статус «дружба», как предполагают некоторые, изменился.

    Даша Жукова и Ставрос Ниархос

    Даша Жукова и Ставрос Ниархос

    ФОТОGETTYIMAGES

    «Но не скажу, и не просите... Он красивый и носатый. Как молодой Абрамович, но выше и красивее», — написала Божена Рынска в Facebook, поясняя, что знает, с кем все-таки роман у Даши Жуковой.

    Фамилия так и не была произнесена, но многие уверены, что речь идет о Ниархосе.

    Кто такой Ставрос Ниархос? Он наследник мощной империи, представитель клана Ниархосов. Его мать является потомком рода Гиннессов, по линии отца Ставрос числится троюродным кузеном Афины Онассис. Греческий бизнесмен учился в Париже, затем на Гавайях и в Нью-Йорке. Формально он занимается семейными делами, но больше всего Ставроса интересует кинематограф, да и то так же формально, как и бизнес. Основное занятие молодого человека — давать информационные поводы таблоидам. Он встречался с Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен, Пэрис Хилтон. Пресса приписывала ему также роман с шведской принцессой Мадлен. Теперь —приписывает отношения с Дашей Жуковой, больше не связанной с Романом Абрамовичем.

    Ставрос НиархосФОТОEN

    О своем расставании Роман Абрамович и Даша Жукова объявили 7 августа. «После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период».

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