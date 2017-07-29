Новый поворот: Меган Маркл познакомила принца Гарри с мамой

На днях стало известно, что Меган Маркл планирует отпраздновать свой 36-ой день рождения вместе с принцем Гарри. Для этого звезда сериала «Форс-мажоры» прилетела в Лондон, причем не одна, а вместе с мамой. По словам инсайдеров, «Меган хочет провести этот день в компании самых близких ей людей».