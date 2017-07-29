Новый поворот: Меган Маркл познакомила принца Гарри с мамой

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Актриса планирует отметит день рождения вместе с возлюбленным
На днях стало известно, что Меган Маркл планирует отпраздновать свой 36-ой день рождения вместе с принцем Гарри. Для этого звезда сериала «Форс-мажоры» прилетела в Лондон, причем не одна, а вместе с мамой. По словам инсайдеров, «Меган хочет провести этот день в компании самых близких ей людей».
Кроме того, совсем скоро пара отпразднует еще одну важную дату – первую годовщину своих отношений. Пока неизвестно, приготовит ли принц какой-то особенный подарок для возлюбленной. Однако некоторые источники утверждают, что несмотря на запреты бабушки, Гарри все же решится сделать Меган предложение.