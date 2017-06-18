Новый поворот: Анджелина Джоли похорошела и пришла в форму

Сегодня Анджелина Джоли вместе с детьми прилетела в Лос-Анджелес, где их запечатлели папарацци. Несмотря на то, что фотографы и видеооператоры оказались слишком навязчивыми, актриса была приветлива, с удовольствием здоровалась и улыбалась, хотя обычно стремится скорее скрыться от объективов.

Поклонники заметили, что Джоли заметно похорошела и будто снова расцвела - она вернулась в прежнюю форму, хотя ранее ее подозревали в анорексии, и избавилась от депрессии. Источники, близкие к актрисе, уверены, что все дело в наладившихся отношениях с Брэдом Питтом. Совсем недавно они снова начали тепло общаться и больше времени проводить вместе, а друзья Джоли и вовсе уверены, что бывшие супруги готовы дать друг другу еще один шанс.

Возможно, все дело в том, что после тяжелого бракоразводного процесса Джоли и Питт наконец-то смогли высказаться, дав ряд интервью о нелегком браке, и теперь готовы все начать с чистого листа.