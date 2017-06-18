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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 июня 2017

Новый поворот: Анджелина Джоли похорошела и пришла в форму

Актриса избавилась от депрессии и снова расцвела

Сегодня Анджелина Джоли вместе с детьми прилетела в Лос-Анджелес, где их запечатлели папарацци. Несмотря на то, что фотографы и видеооператоры оказались слишком навязчивыми, актриса была приветлива, с удовольствием здоровалась и улыбалась, хотя обычно стремится скорее скрыться от объективов.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

Поклонники заметили, что Джоли заметно похорошела и будто снова расцвела - она вернулась в прежнюю форму, хотя ранее ее подозревали в анорексии, и избавилась от депрессии. Источники, близкие к актрисе, уверены, что все дело в наладившихся отношениях с Брэдом Питтом. Совсем недавно они снова начали тепло общаться и больше времени проводить вместе, а друзья Джоли и вовсе уверены, что бывшие супруги готовы дать друг другу еще один шанс.

Возможно, все дело в том, что после тяжелого бракоразводного процесса Джоли и Питт наконец-то смогли высказаться, дав ряд интервью о нелегком браке, и теперь готовы все начать с чистого листа.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Напомним, что Джоли и Питт познакомились в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2014-м пара сыграла свадьбу, а в конце прошлого года Анджелина подала на развод, обвинив супруга в жестком обращении с детьми. После расследования обвинения с Питта были сняты. Недавно актер признался, что главной причиной их разрыва оказалось увлечение Брэда Питта спиртным.

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