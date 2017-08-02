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    02 августа 2017

    Новый откровенный выход Ким Кардашьян

    Весь мир снова обсуждает сексуальный образ телезвезды

    С тех пор, как Ким Кардашьян снова вернулась в форму, она выбирает исключительно откровенные наряды. Так, вчера ее заметили сначала в прозрачной черной майке, подчеркивающей грудь, и коротких шортах защитного цвета.

    Ким КардашьянФОТОGetty
    Ким КардашьянФОТОGetty

    Кстати, источники, близкие к Ким, сообщают, что Канье впервые не оценил выход супруги. Все потому, что обычно она всегда советуется с возлюбленным по поводу нового образа, а на этот раз даже не отправила ему фото. Уэст решил, что для обычного ужина такой наряд слишком простой — видимо, ему больше по вкусу, когда жена выходит в платье-сетке, полностью обнажающем зону декольте.

    Ким КардашьянФОТОLegion-Media.ru
    Ким КардашьянФОТОLegion-Media.ru

    В тот же вечер Ким появилась в еще более сексуальном образе: узкой юбке миди с вырезом на талии и крошечном кроп-топе, что, как всегда, подчеркивало все изгибы.

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