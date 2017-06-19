Новый образ Рианны стал поводом для скандала

После выхода последнего сольного альбома Рианны Anti прошло больше года. Прошлой осенью также завершился гастрольный тур в его поддержку, после чего певица ничего не выпускала и практически не выступала на публике, сосредоточившись на своей коллаборации с Puma. За это время с внешностью звезды произошли существенные изменения: в прошлом миниатюрная Ри-Ри набрала более 15 килограммов лишнего веса.

И если во время светских появлений певице, как правило, удается мастерски скрывать заметно округлившиеся формы за стильными oversize-костюмами и свободными платьями, то ее образы в новом клипе с DJ Khaled на песню «Wild Thoughts» стали настоящим откровением для поклонников. Рианна появляется в кадре в облегающих ярко-салатовых леггинсах Balenciaga с цветочным принтом и завышенной талией в сочетании с шифоновым полупрозрачным кроп-топом ярко-розового цвета. Смелый комплект звезда дополнила банданой из шелкового платка и солнцезащитными очками-авиаторами.

Несмотря на далекую от идеала фигуру, исполнительница чувствовала себя более чем уверенно в сексуальном наряде. Ее не смущал ни открытый живот, ни отсутствие белья под топом, который могла себе позволить надеть скорее девушка с фигурой Беллы Хадид. Впрочем, Рианна уже ответила всем хейтерам в Instagram, недовольным ее фигурой, попросив не вмешиваться в чужую жизнь и напомнив, что внешность — это сугубо личное дело каждого.

ФОТО Legion-media.ru