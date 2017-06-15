Новый бойфренд Тейлор Свифт начал строить карьеру в Голливуде

О романе Тейлор Свифт с британским актером Джо Элвином стало известно месяц назад, и за это время карьера нового бойфренда певицы совершила заметный скачок. Как сообщают СМИ, Элвин утвержден на роль в историческом фильме «Мэри Стюарт», где его партнершами станут Марго Робби и Сирша Ронан. Главную героиню воплотит на экране Ронан, королеву Англии Елизавету I — Робби, а молодой актер сыграет Роберта Дадли, советника и любовника Елизаветы.

Тейлор Свифт, Джо Элвин

Помимо этого, у Элвина, в чьем послужном списке пока что три роли в локальных британских кинопроектах, в планах еще одна историческая картина — «Фаворит». В ленте, рассказывающей о королеве Анне, последней из династии Стюартов на английском престоле, снимутся Рейчел Уайз и Эмма Стоун, продюсером выступит Райан Гослинг.

Некоторые издания объясняют эти карьерные достижения Джо Элвина именно романом с Тейлор Свифт: широкий общественный резонанс вокруг их отношений сделал начинающего актера звездой медиа. Кроме того, юноше могли помочь и связи самой певицы в Голливуде — на это указывает то, что одной из близких подруг Свифт является Эмма Стоун.

Так кто же такой Джо Элвин? В феврале ему исполнилось 26 лет, он вырос в театральной семье, окончил Университет Бристоля и Лондонскую школу драмы. В его активе пока только две кинороли, но у достойных режиссеров. Дебютом Джо стала военная драма Энга Ли «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча», где его партнерами стали Кристен Стюарт, Вин Дизель и Стив Мартин. Затем он появился в драме Ритеша Батры «Предчувствие конца». Элвин также снялся для одного из модных изданий вместе с моделью Джиджи Хадид — кстати, еще одной подругой Тейлор Свифт. О прежних романах актера ничего не известно.