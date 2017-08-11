Новые подробности воссоединения Брэда Питта и Анджелины Джоли

Недавно американские таблоиды сообщили, что Анджелина и Брэд приостановили бракоразводный процесс, который длится с прошлого года. Кажется, за это время актеры успели раскрыть все причины тяжелого разрыва: измены друг другу, алкоголизм Брэда, панические атаки Анджелины и жестокое обращение с детьми. Однако в последние несколько месяцев они заключили перемирие: Питт избавился от зависимости и стал много времени проводить с детьми, а Анджелина задумалась, действительно ли она хочет расторжения брака.

«Дело об их разводе действительно стоит на месте. Пока они ждут, что будет дальше. Развод дается им очень нелегко, поэтому они хотят до конца быть уверенными в том, что поступают правильно. Очень многое изменилось с того момента, как Анджелина подала на развод: Брэд самосовершенствуется, и она верит, что все может измениться в еще более лучшую сторону», — сообщают инсайдеры.

Сами актеры пока не комментировали слухи, однако вполне возможно, что скоро они выступят с официальным заявлением.