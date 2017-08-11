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    11 августа 2017

    Новые подробности воссоединения Брэда Питта и Анджелины Джоли

    Что на самом деле происходит между актерами?

    Недавно американские таблоиды сообщили, что Анджелина и Брэд приостановили бракоразводный процесс, который длится с прошлого года. Кажется, за это время актеры успели раскрыть все причины тяжелого разрыва: измены друг другу, алкоголизм Брэда, панические атаки Анджелины и жестокое обращение с детьми. Однако в последние несколько месяцев они заключили перемирие: Питт избавился от зависимости и стал много времени проводить с детьми, а Анджелина задумалась, действительно ли она хочет расторжения брака.

    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    «Дело об их разводе действительно стоит на месте. Пока они ждут, что будет дальше. Развод дается им очень нелегко, поэтому они хотят до конца быть уверенными в том, что поступают правильно. Очень многое изменилось с того момента, как Анджелина подала на развод: Брэд самосовершенствуется, и она верит, что все может измениться в еще более лучшую сторону», — сообщают инсайдеры.

    Сами актеры пока не комментировали слухи, однако вполне возможно, что скоро они выступят с официальным заявлением.

    Анджелина Джоли и Брэд Питт

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