Новые подробности тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

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Звездная пара поженилась в Новый год
Шило в мешке не утаишь, особенно когда это касается дел сердечных. Так, Лиам Хемсворт все-таки покинул ряды завидных женихов: как сообщают осведомленные источники, бракосочетание состоялось одновременно с празднованием Нового года. «Все произошло в последнюю минуту. Майли и Лиам сообщили своим родным о свадьбе всего за несколько часов до церемонии», — поясняет инсайдер. Тайную свадьбу Сайрус и Хемсворт отметили шумной вечеринкой в Сан-Диего, где живут родные певицы. Родители актера и его брат Крис Хемсворт с супругой Эльзой Патаки и детьми по такому случаю прилетели из Австралии. По словам друзей новобрачных, жених и невеста обошлись без традиционных нарядов, зато вечеринка прошла на ура, а Майли так растрогалась во время обмена клятвами, что не сдержала слез. Кстати, сами новоиспеченные супруги информацию о свадьбе не опровергают. Майли Сайрус даже поделилась в Instagram фото с родителями, подписав его: «В законе».
Недавно папарацци подловили Сайрус и Хемсворта в Малибу — пара впервые появилась на публике после свадьбы. Заметив фотографов, певица поспешила спрятать левую руку — очевидно, пара пока не станет афишировать радостную новость.
Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Новость о тайной свадьбе звезд, впрочем, мало кого удивила: до Нового года друзья пары проговорились о планах Лиама Хемсворта и Майли Сайрус тайно пожениться в Австралии (актер даже опубликовал фото с мальчишника). «Майли обычно очень открытая, но что касается свадьбы — это одно из немногих дел, которые она предпочитает скрыть от общественности, — поведал инсайдер. — Она не хочет, чтобы хоть что-то из деталей торжества было обнародовано».
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