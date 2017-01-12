Новые подробности тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

Шило в мешке не утаишь, особенно когда это касается дел сердечных. Так, Лиам Хемсворт все-таки покинул ряды завидных женихов: как сообщают осведомленные источники, бракосочетание состоялось одновременно с празднованием Нового года. «Все произошло в последнюю минуту. Майли и Лиам сообщили своим родным о свадьбе всего за несколько часов до церемонии», — поясняет инсайдер. Тайную свадьбу Сайрус и Хемсворт отметили шумной вечеринкой в Сан-Диего, где живут родные певицы. Родители актера и его брат Крис Хемсворт с супругой Эльзой Патаки и детьми по такому случаю прилетели из Австралии. По словам друзей новобрачных, жених и невеста обошлись без традиционных нарядов, зато вечеринка прошла на ура, а Майли так растрогалась во время обмена клятвами, что не сдержала слез. Кстати, сами новоиспеченные супруги информацию о свадьбе не опровергают. Майли Сайрус даже поделилась в Instagram фото с родителями, подписав его: «В законе».