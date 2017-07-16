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Суд обязал звезду Spice Girls выплачивать экс-супругу баснословные алименты
Развод Мелани Браун, известной как Мел Би, и Стивена Белафонте, вошел в число самых обсуждаемых звездных расставаний последнего времени наряду с распадом «Бранджелины» и драмой Джонни Деппа и Эмбер Херд. Об их расставании стало известно в конце марта, а в апреле в распоряжение СМИ попали судебные документы, в которых Мел Би обвиняет бывшего мужа в физическом и психологическом насилии, однако Белафонте заявил, что это клевета. Пока экс-супруги и их адвокаты не смогли прийти к единому решению, но суд уже вынес первое решение по их делу.
По данным прессы, суд удовлетворил иск Белафонте об алиментах, которые ему должна выплачивать Браун. Теперь Мел Би обязана каждый месяц оказывать Стивену супружескую поддержку в размере $40 тысяч. Выплачивать такую сумму Мелани должна будет до окончания разбирательства, по итогам которого продюсер должен получить часть состояния бывшей жены.
Напомним, что роман Браун и Белафонте начался в 2007 году. Они поженились спустя несколько месяцев, и в 2011-м у них родилась дочь Мэдисон. Также у Мел Би есть дочь Феникс от брака с танцором Джимми Гюльзаром и Эйнджел от Эдди Мерфи.