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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    16 июля 2017

    Новые подробности развода Мел Би и Стивена Белафонте

    Суд обязал звезду Spice Girls выплачивать экс-супругу баснословные алименты

    Развод Мелани Браун, известной как Мел Би, и Стивена Белафонте, вошел в число самых обсуждаемых звездных расставаний последнего времени наряду с распадом «Бранджелины» и драмой Джонни Деппа и Эмбер Херд. Об их расставании стало известно в конце марта, а в апреле в распоряжение СМИ попали судебные документы, в которых Мел Би обвиняет бывшего мужа в физическом и психологическом насилии, однако Белафонте заявил, что это клевета. Пока экс-супруги и их адвокаты не смогли прийти к единому решению, но суд уже вынес первое решение по их делу.

    Мел Би и Стивен Белафонте

    По данным прессы, суд удовлетворил иск Белафонте об алиментах, которые ему должна выплачивать Браун. Теперь Мел Би обязана каждый месяц оказывать Стивену супружескую поддержку в размере $40 тысяч. Выплачивать такую сумму Мелани должна будет до окончания разбирательства, по итогам которого продюсер должен получить часть состояния бывшей жены.

    Мел Би и Стивен Белафонте
    Мел Би и Стивен Белафонте

    Напомним, что роман Браун и Белафонте начался в 2007 году. Они поженились спустя несколько месяцев, и в 2011-м у них родилась дочь Мэдисон. Также у Мел Би есть дочь Феникс от брака с танцором Джимми Гюльзаром и Эйнджел от Эдди Мерфи.

    Мел Би и Стивен Белафонте

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