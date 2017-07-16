Развод Мелани Браун, известной как Мел Би, и Стивена Белафонте, вошел в число самых обсуждаемых звездных расставаний последнего времени наряду с распадом «Бранджелины» и драмой Джонни Деппа и Эмбер Херд. Об их расставании стало известно в конце марта, а в апреле в распоряжение СМИ попали судебные документы, в которых Мел Би обвиняет бывшего мужа в физическом и психологическом насилии, однако Белафонте заявил, что это клевета. Пока экс-супруги и их адвокаты не смогли прийти к единому решению, но суд уже вынес первое решение по их делу.