Новые подробности романа Селены Гомес и The Weeknd

Вопреки слухам о том, что между Селеной Гомес и ее возлюбленным, рэпером The Weeknd, наметилось некоторое охлаждение, на днях в сети появилась информация, что молодые люди стали больше времени проводить вместе. «Ребята без ума друг от друга, и их отношения становятся крепче с каждым днем. Селена даже призналась мне, что до этого никогда не встречала человека, который настолько бы ей подходил», — сообщает один из источников, близкий к знаменитостям.

Селена Гомес и The Weeknd

Но при этом молодые люди до сих пор избегают совместных появлений на светских мероприятиях. В частности, Гомес проигнорировала прошедшую в воскресенье вечером церемонию вручения музыкальных наград «Грэмми», на которой присутствовал The Weeknd: «Ребята специально стараются свести к минимуму свои совместные появления на публике, так как не хотят дополнительной шумихи в прессе», — комментирует ситуацию инсайдер.

Выступление The Weeknd на «Грэмми-2017» ФОТО Getty Images