Новые подробности романа Селены Гомес и The Weeknd

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Музыканты до сих пор стараются скрывать свои отношения
Вопреки слухам о том, что между Селеной Гомес и ее возлюбленным, рэпером The Weeknd, наметилось некоторое охлаждение, на днях в сети появилась информация, что молодые люди стали больше времени проводить вместе. «Ребята без ума друг от друга, и их отношения становятся крепче с каждым днем. Селена даже призналась мне, что до этого никогда не встречала человека, который настолько бы ей подходил», — сообщает один из источников, близкий к знаменитостям.
Селена Гомес и The Weeknd
Но при этом молодые люди до сих пор избегают совместных появлений на светских мероприятиях. В частности, Гомес проигнорировала прошедшую в воскресенье вечером церемонию вручения музыкальных наград «Грэмми», на которой присутствовал The Weeknd: «Ребята специально стараются свести к минимуму свои совместные появления на публике, так как не хотят дополнительной шумихи в прессе», — комментирует ситуацию инсайдер.
Выступление The Weeknd на «Грэмми-2017»ФОТО
Напомним, новость о том, что Селена Гомес и The Weeknd встречаются, появилась в сети в начале января. После этого знаменитости уже успели съездить в романтическое путешествие по Италии, но так и не подтвердили свой роман совместным выходом в свет.
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