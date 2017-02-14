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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 февраля 2017

Новые подробности романа Селены Гомес и The Weeknd

Музыканты до сих пор стараются скрывать свои отношения

Вопреки слухам о том, что между Селеной Гомес и ее возлюбленным, рэпером The Weeknd, наметилось некоторое охлаждение, на днях в сети появилась информация, что молодые люди стали больше времени проводить вместе. «Ребята без ума друг от друга, и их отношения становятся крепче с каждым днем. Селена даже призналась мне, что до этого никогда не встречала человека, который настолько бы ей подходил», — сообщает один из источников, близкий к знаменитостям.

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd

Но при этом молодые люди до сих пор избегают совместных появлений на светских мероприятиях. В частности, Гомес проигнорировала прошедшую в воскресенье вечером церемонию вручения музыкальных наград «Грэмми», на которой присутствовал The Weeknd: «Ребята специально стараются свести к минимуму свои совместные появления на публике, так как не хотят дополнительной шумихи в прессе», — комментирует ситуацию инсайдер.

Выступление The Weeknd на «Грэмми-2017»

Выступление The Weeknd на «Грэмми-2017»

ФОТОGetty Images

Напомним, новость о том, что Селена Гомес и The Weeknd встречаются, появилась в сети в начале января. После этого знаменитости уже успели съездить в романтическое путешествие по Италии, но так и не подтвердили свой роман совместным выходом в свет.

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