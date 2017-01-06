Новые подробности романа Дженнифер Лопес и Дрейка

Одному из самых неожиданных романов уходящего года, похоже, суждено было рано или поздно произойти. Несмотря на то, что для поклонников Дженнифер Лопес и Дрейка их отношения стали полной неожиданностью, друзья рэпера в один голос твердят, что он уже много лет влюблен в певицу и ждал подходящего момента для близкого знакомства.

Как утверждает источник, близкий к паре, бывший возлюбленный Рианны быстро забыл о прошлом увлечении и сейчас проводит каждую свободную минуту в лос-анджелесском особняке Джей Ло и не исключает скорый переезд к своей новой пассии.