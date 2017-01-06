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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

06 января 2017

Новые подробности романа Дженнифер Лопес и Дрейка

Отношения музыкантов стремительно развиваются

Одному из самых неожиданных романов уходящего года, похоже, суждено было рано или поздно произойти. Несмотря на то, что для поклонников Дженнифер Лопес и Дрейка их отношения стали полной неожиданностью, друзья рэпера в один голос твердят, что он уже много лет влюблен в певицу и ждал подходящего момента для близкого знакомства.

Как утверждает источник, близкий к паре, бывший возлюбленный Рианны быстро забыл о прошлом увлечении и сейчас проводит каждую свободную минуту в лос-анджелесском особняке Джей Ло и не исключает скорый переезд к своей новой пассии.

Напомним, что слухи о романе 47-летней поп-звезды и 30-летнего канадского исполнителя появились в середине декабря. Эти слухи подтвердила сама певица, опубликовав в своем Instagram недвусмысленный снимок в обнимку с Дрейком. После этого в сети появилось несколько видео с закрытой вечеринки, на которых возлюбленные нежно обнимаются и целуются, не пытаясь укрыться от камер и взглядов окружающих.

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