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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

Новые фото Ким Кардашьян с телохранителем, от которого все без ума

Кто этот таинственный и сексуальный охранник?

Вчера на Forbes Women’s Summit Ким Кардашьян появилась со своим новым телохранителем, который уже успел влюбить в себя всех женщин мира. Таинственного охранника, имя которого таблоиды до сих пор пытаются выяснить, называют новым секс-символом Голливуда, а Ким, вместо того чтобы читать восторженные комментарии по поводу своего выступления на конференции, не успевает просматривать сообщения с вопросами о том, кто же этот красавчик. Источники, близкие к знаменитости, сообщают, что девушки с разных уголков планеты обещают «сделать все что угодно», лишь бы заполучить телефон этого молодого человека с хитрым прищуром и стальными мышцами. Единственное, что известно: он бодигард с большим опытом и, прежде чем попасть на работу к Кардашьян, прошел серьезный отбор.

Ким Кардашьян с телохранителем

Сегодня Ким снова появилась в сопровождении своего собственного Ахиллеса — так теперь называют бодигарда в соцсетях, — который и во второй раз произвел неизгладимое впечатление на поклонниц Кардашьян. И, несмотря на то, что рядом с телохранителем сама звезда выглядит невероятно миниатюрной и хрупкой, ей явно стоит поостеречься, иначе все лавры славы скоро будут доставаться только этому красавцу.

Ким Кардашьян с телохранителемФОТОGetty
Ким Кардашьян с телохранителемФОТОRex

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