Новые фото Ким Кардашьян с телохранителем, от которого все без ума

Вчера на Forbes Women’s Summit Ким Кардашьян появилась со своим новым телохранителем, который уже успел влюбить в себя всех женщин мира. Таинственного охранника, имя которого таблоиды до сих пор пытаются выяснить, называют новым секс-символом Голливуда, а Ким, вместо того чтобы читать восторженные комментарии по поводу своего выступления на конференции, не успевает просматривать сообщения с вопросами о том, кто же этот красавчик. Источники, близкие к знаменитости, сообщают, что девушки с разных уголков планеты обещают «сделать все что угодно», лишь бы заполучить телефон этого молодого человека с хитрым прищуром и стальными мышцами. Единственное, что известно: он бодигард с большим опытом и, прежде чем попасть на работу к Кардашьян, прошел серьезный отбор.