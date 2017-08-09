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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    09 августа 2017

    Новое трогательное фото Дэвида Бекхэма с детьми

    Спортсмен отдыхает с младшими сыновьями и дочкой в Лос-Анджелесе

    Дэвида Бекхэма не зря называют примерным звездным отцом: свободное время экс-футболист всегда проводит вместе с детьми. На днях Дэвид в компании младших сыновей, 14-летнего Ромео и 12-летнего Круза, их друга и единственной дочери, 6-летней Харпер, отдохнули в итальянском ресторане Jon & Vinny's в Лос-Анджелесе. Трогательное фото с ужина появилось на странице Круза в Instagram.

    Интересно, что в кадр случайно попал супруг звезды сериала «Американская семейка» Джесси Фергюсона, адвокат Джастин Микита. Поклонники пары заметили его на снимке, и затем Джастин поделился снимком и у себя в аккаунте.

    Напомним, что у Дэвида и Виктории Бекхэм также есть еще один сын, 18-летний Бруклин.

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