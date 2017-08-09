Новое трогательное фото Дэвида Бекхэма с детьми

Дэвида Бекхэма не зря называют примерным звездным отцом: свободное время экс-футболист всегда проводит вместе с детьми. На днях Дэвид в компании младших сыновей, 14-летнего Ромео и 12-летнего Круза, их друга и единственной дочери, 6-летней Харпер, отдохнули в итальянском ресторане Jon & Vinny's в Лос-Анджелесе. Трогательное фото с ужина появилось на странице Круза в Instagram.

Интересно, что в кадр случайно попал супруг звезды сериала «Американская семейка» Джесси Фергюсона, адвокат Джастин Микита. Поклонники пары заметили его на снимке, и затем Джастин поделился снимком и у себя в аккаунте.