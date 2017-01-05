Новое фото Ким Кардашьян с сыном

Кажется, Ким Кардашьян действительно вернулась. После трех месяцев молчания звезда реалити все-таки прервала свой затянувшийся digital-детокс. Следом за семейным снимком с мужем и детьми, опубликованным накануне, Ким разместила в соцсети еще один трогательный кадр, но на этот раз только с малышом Сейнтом.

Годовалый сын Канье Уэста и Ким Кардашьян - редкий гость в Instagram своих звездных родителей. Гораздо чаще снимки мальчика публикуют у себя в соцсетях другие члены семейства Кардашьян-Дженнер. Именно поэтому фотография подросшего Сейнта в ленте у Ким за пару часов собрала более трех миллионов лайков и десятки тысяч восторженных комментариев поклонников знаменитости.