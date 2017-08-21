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    21 августа 2017

    Новая работа и новая жизнь Андрея Малахова

    Первое большое интервью телеведущего после ухода с Первого канала

    Август считается самым нерейтинговым месяцем на телевидении. Но не в этом сезоне. Новость об уходе Андрея Малахова с Первого канала стала самой обсуждаемой не только в сети, но и на ТВ. Главной интригой до сегодняшнего дня оставалось новое место работы. Эксклюзивно в интервью главному редактору журнала «Антенна – Телесемь» и портала Wday.ru Елене Красниковой Андрей Малахов рассказал все о своей новой жизни, новой работе и новых обязанностях.

    Немного предыстории. Андрей Малахов — самый рейтинговый телеведущий страны на протяжении 25 лет, и все они прошли в рамках работы над проектами Первого канала. Информация о его уходе сопровождалась разными теориями, самой популярной из которых был конфликт с новым продюсером. Впрочем, в истории самого громкого расставания в истории отечественного ТВ есть и другие нюансы — 2 недели назад ELLE писал о том, что причиной ухода телеведущего стал декретный отпуск: супруга телеведущего Наталья Шкулева, бренд-директор и издатель ELLE в России, ждет первенца. Напомним, что в соответствии с пунктом 2 статьи 256 ТК, отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.


    Новая работа и новая жизнь Андрея Малахова фото [4]

    Андрей Малахов и Наталья Шкулева

    ФОТОиз личного архива Натальи Шкулевой

    Интервью порталу Wday.ru окончательно расставило все точки над i. Значительная его часть посвящена семье и личной жизни, и это первое большое интервью телеведущего о своих отношениях. Перед появлением на свет будущего наследника Малахов показал свою прежнюю холостяцкую квартиру, которая теперь пустует. «Переехал к жене. Здесь, вот на этом диване, занимаюсь французским. Учительница приходит два раза в неделю в 9.30 утра. Использую так же эту квартиру как склад или гардеробную, чтобы Наташину вещами не захламлять. Если кто-то приезжает, даю ключи друзьям. Вечеринки здесь удобно устраивать. Посидели, выпили, закрыли дверь и разошлись. А потом пришла уборщица и все убрала...».

    Кроме того, Андрей Малахов признался, что добытчиком в семье является он. «Да, Наташа работает сама. У нее есть семья, которая ей всегда поможет. Но я – муж. Я обязан окружить ее заботой (...) Она же девочка! Ей нужно покупать весной и осенью какую-то одежду, украшения, сумочки, косметику. Мужчина может называться мужчиной, когда он в состоянии делать красивые поступки в отношении любимой».

    Новая работа и новая жизнь Андрея Малахова фото [1]ФОТОЭксклюзив Wday.ru
    Новая работа и новая жизнь Андрея Малахова фото [3]ФОТОЭксклюзив Wday.ru

    Не остался в стороне ведущий и от того, чтобы откровенно прокомментировать свое финансовое состояние, которому было посвящено много внимания в СМИ. «Пишут вон, что родители купили нам квартиру. И это звучит немножко смешно в ситуации, когда Малахова знает вся страна, а «Forbes» сообщает, что я зарабатываю миллионы. В общем, пора эти миллионы, наконец-то, заработать!».

    Наконец, Андрей Малахов раскрыл главную интригу и сообщил, где зрители смогут увидеть его в новом телесезоне. Уже осенью он приступит к работе над авторским проектом на канале «Россия 1» — причем выступит не только в роли ведущего, но также продюсера.

    Поскольку Андрей Малахов считается человеком, безошибочно чувствующим тренды, Елена Красникова не могла не спросить, кого из коллег по цеху он выделят. «Лена Летучая почувствовала время. Она сегодня бОльшая звезда, чем многие ведущие национальных каналов. Потому что контент, который Лена предлагала, попал в нерв и настроение зрителей. Ведь все ходят по кафе. И многие недовольны качеством еды или обслуживание. Так вот борьба за права потребителя сделала ее имя брендом». Напомним, что ведущая популярной программы «Ревизорро», закрытой в конце 2016 года, ранее была редактором программы «Пусть говорят».

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