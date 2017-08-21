Новая работа и новая жизнь Андрея Малахова

Август считается самым нерейтинговым месяцем на телевидении. Но не в этом сезоне. Новость об уходе Андрея Малахова с Первого канала стала самой обсуждаемой не только в сети, но и на ТВ. Главной интригой до сегодняшнего дня оставалось новое место работы. Эксклюзивно в интервью главному редактору журнала «Антенна – Телесемь» и портала Wday.ru Елене Красниковой Андрей Малахов рассказал все о своей новой жизни, новой работе и новых обязанностях. Немного предыстории. Андрей Малахов — самый рейтинговый телеведущий страны на протяжении 25 лет, и все они прошли в рамках работы над проектами Первого канала. Информация о его уходе сопровождалась разными теориями, самой популярной из которых был конфликт с новым продюсером. Впрочем, в истории самого громкого расставания в истории отечественного ТВ есть и другие нюансы — 2 недели назад ELLE писал о том, что причиной ухода телеведущего стал декретный отпуск: супруга телеведущего Наталья Шкулева, бренд-директор и издатель ELLE в России, ждет первенца. Напомним, что в соответствии с пунктом 2 статьи 256 ТК , отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.



Андрей Малахов и Наталья Шкулева ФОТО из личного архива Натальи Шкулевой

Интервью порталу Wday.ru окончательно расставило все точки над i. Значительная его часть посвящена семье и личной жизни, и это первое большое интервью телеведущего о своих отношениях. Перед появлением на свет будущего наследника Малахов показал свою прежнюю холостяцкую квартиру, которая теперь пустует. «Переехал к жене. Здесь, вот на этом диване, занимаюсь французским. Учительница приходит два раза в неделю в 9.30 утра. Использую так же эту квартиру как склад или гардеробную, чтобы Наташину вещами не захламлять. Если кто-то приезжает, даю ключи друзьям. Вечеринки здесь удобно устраивать. Посидели, выпили, закрыли дверь и разошлись. А потом пришла уборщица и все убрала...». Кроме того, Андрей Малахов признался, что добытчиком в семье является он. «Да, Наташа работает сама. У нее есть семья, которая ей всегда поможет. Но я – муж. Я обязан окружить ее заботой (...) Она же девочка! Ей нужно покупать весной и осенью какую-то одежду, украшения, сумочки, косметику. Мужчина может называться мужчиной, когда он в состоянии делать красивые поступки в отношении любимой».

ФОТО Эксклюзив Wday.ru

ФОТО Эксклюзив Wday.ru