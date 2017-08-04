Новая девушка Бена Аффлека ждет ребенка?

О возможном романе Бена Аффлека и Линдси Шукус стало известно меньше месяца назад, однако у таблоидов уже есть версия, почему пара так неожиданно вышла из тени. По информации СМИ, Шукус находится в интересном положении, и, чтобы не создавать лишних пересудов через какое-то время, было принято решение сделать роман достоянием публики.

«Линдси может быть беременна, вот они и сыграли на опережение», — говорит источник. При этом Шукус и Аффлека неоднократно видели в одном из винных магазинов. Пара покупала достаточное количество крепкого алкоголя — несколько бутылок шампанского и виски. Актер, по словам продавщицы (рассказавшей о визите знаменитости на своей странице в соцсети), выглядел плохо — уставшим и опухшим, что дало повод блогерам и прессе предположить, что он сорвался и снова злоупотребляет. В прошлом Бен испытывал серьезные проблемы с алкоголем и дважды ложился в реабилитационную клинику. Также любопытно, составляет ли Линдси компанию Бену за бокалом или просто морально поддерживает. Ведь если слухи о беременности верны, то тогда это более чем странно. В любом случае сами Аффлек и Шукус от комментариев и насчет алкоголя, и насчет интересного положения воздерживаются.

Напомним, что о связи Бена Аффлека и телепродюсера Линдси Шукус стало известно в первых числах июля. Вскоре выяснилось, что роман длится уже четыре года и начался, когда оба еще были в браке.

По словам инсайдеров, бывшая жена актера Дженнифер Гарнер практически сразу узнала о том, что у супруга появилась другая женщина: «Бен и Линдси влюбились друг в друга с первого взгляда. И всего через пару недель Дженнифер узнала, что муж ей изменяет. Да, она до последнего надеялась, что Бен и Линдси расстанутся, но этого не произошло, поэтому Джен решила подать документы на развод».