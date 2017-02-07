Номинанты на премию «Оскар–2017» на традиционном ланче

До церемонии вручения премии «Оскар» остается чуть меньше трех недель, и подготовка к ней идет полным ходом. 6 февраля в отеле The Beverly Hilton прошел ежегодный ланч, где номинанты могли поздравить друг друга и оценить свои шансы на победу.

Традиционную вечеринку посетили Натали Портман, Эмма Стоун, Райан Гослинг, Джастин Тимберлейк, Николь Кидман, Наоми Харрис, Мишель Уильямс, Изабелль Юппер, Дэмьен Шазелл и другие претенденты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

Победителей премии «Оскар – 2017» объявят ‪26 февраля‬.