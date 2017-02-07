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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

07 февраля 2017

Номинанты на премию «Оскар–2017» на традиционном ланче

Эмма Стоун, Райан Гослинг, Натали Портман и другие

До церемонии вручения премии «Оскар» остается чуть меньше трех недель, и подготовка к ней идет полным ходом. 6 февраля в отеле The Beverly Hilton прошел ежегодный ланч, где номинанты могли поздравить друг друга и оценить свои шансы на победу.

Традиционную вечеринку посетили Натали Портман, Эмма Стоун, Райан Гослинг, Джастин Тимберлейк, Николь Кидман, Наоми Харрис, Мишель Уильямс, Изабелль Юппер, Дэмьен Шазелл и другие претенденты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

Победителей премии «Оскар – 2017» объявят ‪26 февраля‬.

Николь Кидман

Николь Кидман

ФОТОGetty Images
Эмма Стоун

Эмма Стоун

Райан Гослинг

Райан Гослинг

Натали Портман

Натали Портман

Наоми Харрис и Махершала Али

Наоми Харрис и Махершала Али

Изабель Юппер

Изабель Юппер

Дэмьен Шазелл

Дэмьен Шазелл

Мел Гибсон

Мел Гибсон

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