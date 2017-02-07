Номинанты на премию «Оскар–2017» на традиционном ланче

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Эмма Стоун, Райан Гослинг, Натали Портман и другие
До церемонии вручения премии «Оскар» остается чуть меньше трех недель, и подготовка к ней идет полным ходом. 6 февраля в отеле The Beverly Hilton прошел ежегодный ланч, где номинанты могли поздравить друг друга и оценить свои шансы на победу.
Традиционную вечеринку посетили Натали Портман, Эмма Стоун, Райан Гослинг, Джастин Тимберлейк, Николь Кидман, Наоми Харрис, Мишель Уильямс, Изабелль Юппер, Дэмьен Шазелл и другие претенденты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.
Победителей премии «Оскар – 2017» объявят 26 февраля.
Николь КидманФОТО
Эмма Стоун
Райан Гослинг
Натали Портман
Наоми Харрис и Махершала Али
Изабель Юппер
Дэмьен Шазелл
Мел Гибсон
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