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          13 января 2017

          Николь Кидман встала на защиту Дональда Трампа

          Актриса резко ответила на критику в адрес политика

          Пока дизайнеры решают, будут ли они одевать новую первую леди, голливудские звезды продолжают вести спор о том, достоин ли Дональд Трамп статуса президента США. Так, к лагерю защитников Трампа присоединилась Николь Кидман. 49-летняя актриса призвала общественность поддержать новоизбранного президента, ведь от него зависит ни много ни мало будущее всей Америки.

          Дональд Трамп

          Дональд Трамп

          Николь Кидман

          Николь Кидман

          Моральный аспект политики Трампа был затронут Мерил Стрип на недавно прошедшей церемонии «Золотой глобус – 2017». Со сцены премии актриса, не называя имени политика, вспоминала случай двухлетней давности, который, по ее словам, «разбил ей сердце». Речь идет о ситуации, когда во время пресс-конференции Дональд Трамп передразнил репортера-инвалида. В ответ на обвинения Стрип новоизбранный президент США выступил с ответным обвинением: «Мерил Стрип — одна из самых переоцененных актрис в Голливуде. Она не знакома со мной лично, но позволила себе нападки в мой адрес. Она — прихвостень Хиллари, которая с треском проиграла», — написал он.

          Мерил Стрип

          Мерил Стрип

          На защиту Мерил Стрип встали давний друг актрисы Джордж Клуни, а Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд, Джулианна Мур, Кэти Перри, Шер и другие звездные девушки и вовсе решили организовать и принять участие в акции протеста против избранного президента США. Ожидается, что на марш под предводительством знаменитостей придет около 200 тысяч человек. Состоится он ‪21 января‬ в Вашингтоне и других городах страны. В лагере, поддерживающем политику Трампа, напротив, оказались самые брутальные представители Голливуда: Джон Войт, Клинт Иствуд, Брюс Уиллис, Майк Тайсон, Чак Норрис, Кид Рок и Чарли Шин.

          Дональд Трамп

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