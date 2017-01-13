Николь Кидман встала на защиту Дональда Трампа

Пока дизайнеры решают, будут ли они одевать новую первую леди, голливудские звезды продолжают вести спор о том, достоин ли Дональд Трамп статуса президента США. Так, к лагерю защитников Трампа присоединилась Николь Кидман. 49-летняя актриса призвала общественность поддержать новоизбранного президента, ведь от него зависит ни много ни мало будущее всей Америки.

Дональд Трамп

Николь Кидман

Моральный аспект политики Трампа был затронут Мерил Стрип на недавно прошедшей церемонии «Золотой глобус – 2017». Со сцены премии актриса, не называя имени политика, вспоминала случай двухлетней давности, который, по ее словам, «разбил ей сердце». Речь идет о ситуации, когда во время пресс-конференции Дональд Трамп передразнил репортера-инвалида. В ответ на обвинения Стрип новоизбранный президент США выступил с ответным обвинением: «Мерил Стрип — одна из самых переоцененных актрис в Голливуде. Она не знакома со мной лично, но позволила себе нападки в мой адрес. Она — прихвостень Хиллари, которая с треском проиграла», — написал он.

Мерил Стрип