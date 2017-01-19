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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Николь Кидман снова беременна?

По сообщениям СМИ, 49-летняя актриса ждет третьего ребенка

Голливудский бэби-бум набирает обороты: по сообщениям СМИ, еще одной звездой, которая вот-вот планирует родить ребенка, стала Николь Кидман. Как утверждает портал Hollywood Life 49-летняя актриса и ее муж Кит Урбан ожидают третьего малыша. Кидман не раз признавалась в интервью, что она не прочь расширить семью и даже рассматривает усыновление индийского мальчика. Похоже, пара решила не прибегать к услугам органов опеки – инсайдеры настаивают, что поведение оскароносной звезды в последнее время – лучшее доказательство ее интересного положения.

Николь Кидман

Так, по слухам, австралийка буквально светилась и была чрезвычайно эмоциональна во время новогодних праздников, что навело ее близкое окружение на мысли о ее беременности. На фоне прошлых разногласий между звездными супругами (брак едва не распался из-за взаимных измен), друзья пары утверждают: «Николь и Кит никогда не теряли надежды восстановить былые теплые чувства. Еще один ребенок – то что нужно, чтобы склеить их отношения».

Николь Кидман и Кит Урбан

Напомним, что Николь Кидман и Кит Урбан поженились в июне 2006 года. В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй Роуз. Двумя годами позже звезды стали родителями во второй раз – у них родилась вторая дочь Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мать. Кроме того, в браке с Томом Крузом Кидман усновила двоих детей – дочь Изабеллу Джейн и Коннора Энтони.

Николь Кидман и Кит Урбан

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