Николь Кидман снова беременна?

Голливудский бэби-бум набирает обороты: по сообщениям СМИ, еще одной звездой, которая вот-вот планирует родить ребенка, стала Николь Кидман. Как утверждает портал Hollywood Life 49-летняя актриса и ее муж Кит Урбан ожидают третьего малыша. Кидман не раз признавалась в интервью, что она не прочь расширить семью и даже рассматривает усыновление индийского мальчика. Похоже, пара решила не прибегать к услугам органов опеки – инсайдеры настаивают, что поведение оскароносной звезды в последнее время – лучшее доказательство ее интересного положения.

Так, по слухам, австралийка буквально светилась и была чрезвычайно эмоциональна во время новогодних праздников, что навело ее близкое окружение на мысли о ее беременности. На фоне прошлых разногласий между звездными супругами (брак едва не распался из-за взаимных измен), друзья пары утверждают: «Николь и Кит никогда не теряли надежды восстановить былые теплые чувства. Еще один ребенок – то что нужно, чтобы склеить их отношения».