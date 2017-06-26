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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

Николь Кидман и Кит Урбан: 11 лет вместе

Кит Урбан опубликовал совместную фотографию с женой в честь годовщины свадьбы

Николь Кидман и Кит Урбан – одна из самых знаменитых и успешных пар Голливуда. Он – музыкант, обожающий стиль кантри, она – бесподобная актриса, с которой немногие могут соревноваться по числу блестящих ролей. Казалось бы, таким людям сложно долгое время оставаться вместе из-за напряженных рабочих графиков, однако и невозможное возможно, если на то есть желание обеих сторон.


Николь Кидман и Кит Урбан: 11 лет вместе

В своем инстаграме Кит Урбан опубликовал совместную фотографию с женой, и сделал трогательную подпись: «Счастливой годовщины, детка. Одиннадцать лет вместе, а мы все еще влюблены друг в друга!!!»


Николь Кидман и Кит Урбан: 11 лет вместе

Напомним, недавно Николь Кидман в интервью Эллен ДеДженерес рассказала о секретах своего долго брака. Так, она уверена, что не стоит задаривать друг друга подарками, чтобы не зависеть от них, и не беспокоиться – кто и что кому преподнес. Во-вторых, sms-сообщения никогда не заменят живого разговора по телефону или FaceTime: поэтому время на звонки обязательно стоит находить. В-третьих, чтобы отдохнуть, совсем не обязательно тратить много денег на поездку – «с милым и рай в шалаше»: актриса призналась, что обожает разбивать палатку на заднем дворе дома, и наслаждаться там временем с мужем и детьми. Ну и, наконец, в-четвертых, всегда нужно находить возможность остаться наедине друг с другом: «В такие моменты мы говорим детям, что папе с мамой нужно время для поцелуев» – призналась актриса.


Николь Кидман и Кит Урбан: 11 лет вместе

Можно лишь пожелать этой паре и дальше радоваться своим отношеним и наслаждаться браком!


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