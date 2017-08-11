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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 августа 2017

    Никки Рид и Йен Сомерхолдер стали родителями

    У одной из самых красивых звездных пар родился первенец

    «После рождения ребенка наша семья возьмет месяц молчания. Только мы — без гостей, общения с журналистами и с отключенными телефонами», — говорила Никки Рид в недавнем интервью. Актриса и ее муж Йен Сомерхолдер пока действительно не делали никаких заявлений о появлении на свет своего ребенка, однако СМИ узнали от друзей пары, что первенец звезд родился еще 25 июля.


    Никки Рид и Йен Сомерхолдер

    Никки и Йен стали родителями девочки. Супруги дали ей имя Боди Солейл и двойную фамилию Рид Сомерхолдер.

    Напомним, что о беременности Рид стало известно в мае. «За свои 38 лет я никогда не испытывал ничего настолько сильного и прекрасного. Я не могу думать ни о чем, только о новой главе, и мы хотим, чтобы эту новость вы впервые узнали от нас», — написал Сомерхолдер под фотографией со своей беременной супругой, которую опубликовал у себя в Instagram. Новоиспеченные родители женаты уже два года. До свадьбы они встречались около года.

    Никки Рид и Йен Сомерхолдер

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