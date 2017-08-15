Никита Пресняков и Алена Краснова отправились в медовый месяц

В середине июля 26-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита и его возлюбленная, 20-летняя студентка Алена Краснова, сыграли пышную свадьбу. Из-за подготовки к празднику и разучивания акробатического свадебного танца, на который пара потратила целый месяц, Никите пришлось пропустить много репетиций нового спектакля в Театре Луны, поэтому в интервью журналу «СтарХит» певец и актер заявил, что они с супругой не поедут в медовый месяц. Но планы молодоженов все-таки поменялись: на днях Никита и Алена все же смогли уехать на короткие каникулы.

В Instagram Stories Алена поделилась видео с пляжа отеля на Кипре, на котором запечатлен ее муж. Никаких подробностей своего спонтанного медового месяца новобрачные раскрывать не стали.