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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    15 августа 2017

    Никита Пресняков и Алена Краснова отправились в медовый месяц

    Где внук Аллы Пугачевой и его супруга проводят романтический отпуск?

    В середине июля 26-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита и его возлюбленная, 20-летняя студентка Алена Краснова, сыграли пышную свадьбу. Из-за подготовки к празднику и разучивания акробатического свадебного танца, на который пара потратила целый месяц, Никите пришлось пропустить много репетиций нового спектакля в Театре Луны, поэтому в интервью журналу «СтарХит» певец и актер заявил, что они с супругой не поедут в медовый месяц. Но планы молодоженов все-таки поменялись: на днях Никита и Алена все же смогли уехать на короткие каникулы.

    В Instagram Stories Алена поделилась видео с пляжа отеля на Кипре, на котором запечатлен ее муж. Никаких подробностей своего спонтанного медового месяца новобрачные раскрывать не стали.

    Никита Пресняков и Алена Краснова отправились в медовый месяц фото [2]
    Никита Пресняков и Алена Краснова отправились в медовый месяц фото [1]ФОТОInstagram Stories

    Напомним, что Пресняков и Краснова познакомились три года назад во время отдыха в деревне. 8 марта этого года, в день рождения Алены, Никита сделал возлюбленной предложение. Их свадьба прошла в банкетном зале Zhavoronki Event Hall в Подмосковье и собрала около 200 гостей.

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