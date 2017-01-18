Ник Кэннон о сорванном выступлении Мэрайи Кэри: «Это был заговор!»

Полная версия
Бывший муж известной певицы высказал свое мнение о скандальном новогоднем выступлении Мэрайи Кэри
Знаменитый американский комик и певец Ник Кэннон появился на шоу Эллен Дедженерес, и рассказал о своей версии случившегося на Таймс-сквер, где недавно Мэрайа Кэри провалила свое выступление в честь Нового года, не попав в фонограмму. Тогда, напомним, это вызвало настоящий скандал: организаторы обвинили звезду в плохой подготовке к шоу, а она, в свою очередь, сказала, что вся вина лежит на них и плохой технике. Ник Кэннон поддержал бывшую супругу, указав на то, что с техникой и правда нередко случаются неполадки: «Сколько раз подобные вещи происходили, например, на шоу «Америка ищет таланты»! Все это не так просто».
Впрочем, это не единственное объяснение, которое выдвинул Ник Кэннон. «Вы знаете, я известный сторонник теории заговоров. Так что, думаю, все это подстроило Правительство. Это заговор! – пошутил он. – Но Мэрайя не растерялась, она же настоящая дива, и поэтому решила, что будет достаточно просто положить микрофон и походить по сцене в течение 7 минут». Чем закончится скандальная история – пока неясно, как и то, последуют ли взаимные судебные иски Мэрайи Кэри и организаторов шоу.
Лучшее на Elle