Ник Кэннон о сорванном выступлении Мэрайи Кэри: «Это был заговор!»

Знаменитый американский комик и певец Ник Кэннон появился на шоу Эллен Дедженерес, и рассказал о своей версии случившегося на Таймс-сквер, где недавно Мэрайа Кэри провалила свое выступление в честь Нового года, не попав в фонограмму. Тогда, напомним, это вызвало настоящий скандал: организаторы обвинили звезду в плохой подготовке к шоу, а она, в свою очередь, сказала, что вся вина лежит на них и плохой технике. Ник Кэннон поддержал бывшую супругу, указав на то, что с техникой и правда нередко случаются неполадки: «Сколько раз подобные вещи происходили, например, на шоу «Америка ищет таланты»! Все это не так просто».