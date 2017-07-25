Неугомонный Джо: деньги, женщины и шутки Мэтта Леблана

Сегодня Мэтт Леблан, которого мир знает по роли Джо Трибиани из сериала «Друзья», отмечает 50-летие. «Джо Трибиани всегда будет занимать важное место в моем сердце. Он, правда, всегда немного не прав», — так отзывается Леблан о персонаже, давшем ему звездный статус, деньги и место в истории. ELLE решил не вспоминать лучшие высказывания Трибиани, а собрал кое-что о самом актере, а именно его шутки, романы и доходы. И на то, и на другое, и на третье Мэтт довольно щедр.

Кадр из сериала «Друзья»

Грубиян и «сексист»

Однажды Леблан посетил благотворительный футбольный матч, в котором среди игроков были принцы Уильям и Гарри. «После матча к принцам выстроилась большая очередь, я тоже встал в нее, чтобы поздороваться с Уильямом и Гарри. И вот мы встретились, о чем-то заговорили, и довольно быстро стало ясно, что все, что интересует принцев, — это когда им ждать продолжения «Друзей». Тогда я сказал им: «Ребята, отвалите!».

Вопросы о возможном продолжении «Друзей» Леблану, тем не менее, задают регулярно. И в зависимости от настроения актер реагирует на них по-разному. Бывает, отделывается удачными шутками. «Никто не захочет смотреть на Джо во время приема у уролога», — сказал Мэтт, отвечая на все тот же вопрос на шоу Эллен ДеДженерес.

В прошлом году Леблан дважды по-крупному становился героем светской и развлекательной прессы. Первый раз — когда поссорился с коллегой по шоу Top Gear и в итоге потребовал его увольнения. Второй раз — когда прокомментировал достоинства Эмилии Кларк. Перед началом церемонии вручения премий «Эмми» кто-то из журналистов спросил Мэтта, как ему игра Кларк в «Игре престолов». Ну, Леблан и сказал то, что на самом деле думают мужчины о таланте Кларк.

«Я видел первый сезон, а потом, так вышло, перестал следить. Кажется, после этого у нее начались сцены с раздеванием, так что надо бы снова начать смотреть», — пошутил актер. Шутка оказалась не в тренде — Мэтта тут же атаковали хейтеры, обвинив в сексизме. «Гнусный», «мерзкий» — примерно таких эпитетов удостоился Леблан за свои слова. Извиняться, он, впрочем, не стал.

Кстати, за несколько месяцев до того Леблан и Кларк встретились на шоу Грэма Нортона на канале BBC 1. Мэтт по просьбе Эмилии, в детстве фанатевшей от «Друзей», выдал классический пикаперский прихват Джо Трибиани «Как поживаешь?», и актриса не на шутку засмущалась.

У Мэтта Леблана есть 13-летняя дочь Марина Перл. Актер говорит, что она равнодушна к «Друзьям». «Я не думаю, что Марина считает меня крутым. Ее друзья уже смотрят «Друзей», но ей он кажется скучным, и в первую очередь из-за того, что я там играю. В этом возрасте родители — всегда отстой, обычное дело. Посмотрев несколько эпизодов, Марина сообщила: «Тебя слишком много, мне это не нравится».

Мэтт Леблан с дочкой, 2010 г.

От порноактрисы до просто актрис

В смысле любвеобильности Мэтт Леблан недалеко ушел от своего главного персонажа, Джо Трибиани: романов в жизни Леблана было много (но надо признать, в основном они случались в юности). Донжуанская стратегия актера также не сильно отличается от подходов Джо, разве что «Как поживаешь?» Леблан не использует. И то не факт. Собственно, даже его кинокарьера в кино началась с ненавязчивого пикаперства. Случилось это в те времена, когда Мэтт подрабатывал моделью.

«Однажды я возвращался с фотосессии домой, шел к метро с кучей своих фото и обратил внимание на симпатичную женщину. Она прошла мимо, но я оглянулся, чтобы посмотреть на нее сзади, она тоже оглянулась, и мы оба рассмеялись. Слово за слово, и оказалось, что она актриса и идет на встречу со своим агентом. Я составил ей компанию, агент, правда, не был особо рад меня видеть, но так вышло в итоге, что он предложил мне сняться в приличной рекламе. И понеслось». Звучит все это не слишком правдоподобно, но очень в стиле Джо... в смысле Мэтта Леблана. Что было дальше, получила ли случайная встреча продолжение, история умалчивает.

Став звездой, Мэтт себе ни в чем не отказывал. И ни в ком. Считается, что он встречался с порноактрисой Дженной Джеймсон, просто актрисами Минни Драйвер и Кейт Хадсон. Роман с Хадсон случился в 1995-м, когда «Друзья» только набирали обороты. То есть Кейт на тот момент было всего 16. Куда смотрел Курт Рассел, вот вопрос.

Впрочем, в 1997 году Мэтт встретил Мелиссу Макнайт, и у них начались серьезные отношения. Настолько серьезные, что через год пара устроила помолвку, а затем, правда, только через пять лет сочеталась браком. Вскоре у супругов родилась дочь, и все бы ничего, да вот в 2005-м Леблан оказался в центре публичного скандала — его поймали на интрижке со стриптизершей. Сам он утверждал, что вообще не при делах. Мол, ехал пьяный на велосипеде, заглянул в стрип-клуб, там его окрутила одна из работниц, затащила в приватную комнату и все такое. Позже актер публично извинился перед женой, но брак уже начал трещать по швам, и склеить его не удалось. Осенью 2006 года Леблан и Макнайт расстались.

Мэтт Леблан и Мелисса Макнайт

Почти сразу после развода актер, снимавшийся в сериале «Джо», закрутил роман с партнершей по площадке Андреа Андерс. И это тоже были длительные отношения, занявшие почти девять лет.

Мэтт Леблан и Андреа Андерс

Сейчас Мэтт встречается с англичанкой Авророй Маллиган, с ней он также познакомился на работе — 32-летняя Маллиган трудится продюсером шоу Top Gear, которое ведет актер.

Мэтт Леблан и Аврора Маллиган

В общем, несмотря на бурную юность, в последние двадцать лет Леблан вел себя не так уж и легкомысленно — его последние романы быстрыми не назовешь. Но репутация всегда бежит впереди паровоза. Подтверждение тому — разнообразные слухи, которые, как бы ни было неудивительно, разносят порой и близкие актеру люди.

Несколько лет назад отец Мэтта, Пол Леблан, устроил медийный переполох, зачем-то заявив прессе, что его сын встречался с Дженнифер Энистон. Нюанс был в том, что Леблан-старший уверял, будто роман пары случился, когда Энистон уже была замужем за Брэдом Питтом. Мэтт отказался комментировать слова отца, а вот представители Дженнифер сделали официальное заявление. «У Дженнифер Энистон никогда не было сексуальной связи с Мэттом Лебланом», — категорически утверждалось в опровержении.

Миллион и больше

«Когда «Друзья» стали хитом, это было безумие. Куда бы я ни приходил, везде меня узнавали, пытались со мной заговорить и знали, сколько мне платят», —вспоминал Леблан годы взлета. Неудивительно, что публика была в курсе его заработков — миллион долларов за эпизод (а именно столько платили каждому из шести звезд «Друзей») во второй половине 90-х были невероятной суммой. Сколько актеру платили в период его работы в последующих сериалах, неизвестно. Зато известно, что последний контракт Леблана за ведение шоу Top Gear, подписанный прошлой осенью, содержит гонорар в полтора миллиона фунтов за сезон. Не миллион за эпизод, но тоже недурно.