Неожиданные факты об идеальной жизни Жизель Бюндхен

Она — самая влиятельная женщина Бразилии по версии журнала Forbes. И самая успешная супермодель всех времен и народов. На первый взгляд в безупречной жизни самой богатой и титулованной топ-модели мира нет темных пятен. Но в этой абсолютной гармонии не все так однозначно. Речь не идет о скелетах в шкафу, а лишь о том, что великие женщины устроены куда сложнее, нежели их идеальные коммерческие образы. Жизель Бюндхен не исключение. Многие критикуют ее за абсолютную выхолощенность, идеальную картинку без малейших признаков жизни — никаких маленьких, но симпатичных изъянов. Ей плевать: она знает только один способ быть самой популярной женщиной на планете — скрывать свои слабости и казаться идеальной. Впрочем, мы знаем о Жизель немного больше, чем подписчики ее инстаграма.

Умная девочка

Благотворительность, йога, осмысленность, духовные практики, естественность и простота — кажется, что ей чуждо все человеческое. Впрочем, постигшая дзен Жизель Бюндхен оказалась женщиной с железной хваткой — именно она официально стала первой в мире моделью-миллиардершей. Около 10 лет Жизель лидировала в списке самых высокооплачиваемых топ-моделей планеты, зарабатывая «скромные» $45-50 миллионов ежегодно, которые постоянно вкладывала в прибыльные проекты, приумножая капитал. При этом условия сотрудничества с Жизель всегда должны были быть эксклюзивными: так, во время ее работы в Victoria's Secret именно Жизель официально считалась главным «ангелом» — ей доверяли ключевые релизы марки. Конечно же, и контракт у нее был эксклюзивный: мало того, что Бюндхен получала в 2 раза больше коллег по цеху — Адрианы Лимы, Алессандры Амброзио и прочих, — так еще и по условиям договора она была единственной моделью, чья зарплата выплачивалась в евро, а не долларах. На волне успеха топ-модель начала выпускать товары собственного производства — от нижнего белья Gisele Bundchen Brazilian Intimates, которое очень успешно продается в Японии, Латинской Америке и Израиле, до пляжной обуви Ipanema — каждый год компания Жизель выпускает 25 миллионов пар.

The Victoria's Secret Fashion Show

Стартовые условия

Не секрет, что Леонардо Ди Каприо превращает в золото все, к чему прикасается. Особенно когда речь идет о девушках — все его пассии получали невероятный карьерный старт. Особенно удачно сложилась карьера Жизель, которая за 5 лет отношений с главным голливудским актером — с 2000 по 2005 — настолько обосновалась на красных дорожках, что стала неотъемлемой частью голливудского лайфстайла. Несмотря на то, что пару часто подозревали в игре на публику ради пиара, отношение Жизель к Лео казалось на удивление искренним — расход с ним дался ей тяжело. Впрочем, показывая только то, что хорошо продается, Жизель продолжала сиять на публике и никогда не давала откровенных комментариев о своей личной жизни.

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен

Железная леди

За внешней простотой и открытостью лучезарной Жизель всегда скрывался сильный спортивный характер — немецкие корни и карьера бывшей баскетболистки сыграли не последнюю роль. Помимо умения зарабатывать деньги, Жизель известна своей бескомпромиссностью в отношении к врагам — при этом она всегда политкорректна и никогда не ссорится открыто. Впрочем, все знают, как Жизель едва не погубила карьеру Бар Рафаэли, которая начала встречаться с Лео сразу после нее: именно ультиматум Бюндхен заставил менеджеров Victoria's Secret отозвать контракт, подготовленный для Бар. Другие бренды также один за другим отказывались от работы с новой девушкой Ди Каприо, поскольку в этом противостоянии вес Жизель был куда более внушительным.

Жизель Бюндхен

Бар Рафаэли

Не все то золото

Бар РафаэлиРасставшись с Ди Каприо, Жизель не могла себе позволить найти мужчину другого масштаба — и ее выбор пал на величайшего спортсмена США, игрока в американский футбол Тома Брэди. Они совпали во всем — красавцы, богачи, люди с позитивным имиджем и идеальными голливудскими улыбками, настоящие Барби и Кен. Впрочем, за фасадом абсолютно идеальной картинки есть личная драма, которую Жизель пережила стоически — только Богу известно, чего ей стоило сохранить этот брак, когда слухи об измене мужа стали появляться с пугающей регулярностью. По иронии судьбы изменять самой красивой женщине планеты супруг предпочитал с ординарными дамами — нянями их детей или актрисами с не самой блестящей карьерой. Говорят, она ни разу не упрекнула мужа — и только благодаря мудрости Бюндхен эта семья существует до сих пор.

Том Брэди и Жизель Бюндхен

Идеальная женщина

В этом году Жизель исполняется 37, но она продолжает оставаться красивейшей женщиной планеты. Кстати, именно она ввела в моду все главные каноны красоты последних лет: окрашивание шатуш, создающее эффект выгоревших на солнце волос, бронзовый загар, веснушки, но главное — типаж внешности, который принято называть «сексуальной андрогинностью». Ее идеальные параметры считаются эталоном модельной внешности — рост 180 см, 86-61-86, субтильное, но гибкое тело с красивыми изгибами, никакого унисекса. Впрочем, даже будучи абсолютным идеалом для большинства людей во всем мире, 3 года назад Жизель решилась на тайную операцию по увеличению груди. Никакие уговоры психологов не помогли — ей захотелось почувствовать себя обычной несовершенной женщиной, которая поддалась своей слабости.