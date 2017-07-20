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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017Сергеева Алина

    Неожиданные факты об идеальной жизни Жизель Бюндхен

    Штрихи к портрету главной бразильянки в мире и самой богатой супермодели планеты

    Она — самая влиятельная женщина Бразилии по версии журнала Forbes. И самая успешная супермодель всех времен и народов. На первый взгляд в безупречной жизни самой богатой и титулованной топ-модели мира нет темных пятен. Но в этой абсолютной гармонии не все так однозначно. Речь не идет о скелетах в шкафу, а лишь о том, что великие женщины устроены куда сложнее, нежели их идеальные коммерческие образы. Жизель Бюндхен не исключение. Многие критикуют ее за абсолютную выхолощенность, идеальную картинку без малейших признаков жизни — никаких маленьких, но симпатичных изъянов. Ей плевать: она знает только один способ быть самой популярной женщиной на планете — скрывать свои слабости и казаться идеальной. Впрочем, мы знаем о Жизель немного больше, чем подписчики ее инстаграма.

    Жизель Бюндхен

    Умная девочка

    Благотворительность, йога, осмысленность, духовные практики, естественность и простота — кажется, что ей чуждо все человеческое. Впрочем, постигшая дзен Жизель Бюндхен оказалась женщиной с железной хваткой — именно она официально стала первой в мире моделью-миллиардершей. Около 10 лет Жизель лидировала в списке самых высокооплачиваемых топ-моделей планеты, зарабатывая «скромные» $45-50 миллионов ежегодно, которые постоянно вкладывала в прибыльные проекты, приумножая капитал. При этом условия сотрудничества с Жизель всегда должны были быть эксклюзивными: так, во время ее работы в Victoria's Secret именно Жизель официально считалась главным «ангелом» — ей доверяли ключевые релизы марки. Конечно же, и контракт у нее был эксклюзивный: мало того, что Бюндхен получала в 2 раза больше коллег по цеху — Адрианы Лимы, Алессандры Амброзио и прочих, — так еще и по условиям договора она была единственной моделью, чья зарплата выплачивалась в евро, а не долларах. На волне успеха топ-модель начала выпускать товары собственного производства — от нижнего белья Gisele Bundchen Brazilian Intimates, которое очень успешно продается в Японии, Латинской Америке и Израиле, до пляжной обуви Ipanema — каждый год компания Жизель выпускает 25 миллионов пар.

    Жизель Бюндхен The Victoria's Secret Fashion Show

    The Victoria's Secret Fashion Show

    Жизель Бюндхен

    Стартовые условия

    Не секрет, что Леонардо Ди Каприо превращает в золото все, к чему прикасается. Особенно когда речь идет о девушках — все его пассии получали невероятный карьерный старт. Особенно удачно сложилась карьера Жизель, которая за 5 лет отношений с главным голливудским актером — с 2000 по 2005 — настолько обосновалась на красных дорожках, что стала неотъемлемой частью голливудского лайфстайла. Несмотря на то, что пару часто подозревали в игре на публику ради пиара, отношение Жизель к Лео казалось на удивление искренним — расход с ним дался ей тяжело. Впрочем, показывая только то, что хорошо продается, Жизель продолжала сиять на публике и никогда не давала откровенных комментариев о своей личной жизни.

    Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен

    Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен

    Железная леди

    За внешней простотой и открытостью лучезарной Жизель всегда скрывался сильный спортивный характер — немецкие корни и карьера бывшей баскетболистки сыграли не последнюю роль. Помимо умения зарабатывать деньги, Жизель известна своей бескомпромиссностью в отношении к врагам — при этом она всегда политкорректна и никогда не ссорится открыто. Впрочем, все знают, как Жизель едва не погубила карьеру Бар Рафаэли, которая начала встречаться с Лео сразу после нее: именно ультиматум Бюндхен заставил менеджеров Victoria's Secret отозвать контракт, подготовленный для Бар. Другие бренды также один за другим отказывались от работы с новой девушкой Ди Каприо, поскольку в этом противостоянии вес Жизель был куда более внушительным.

    Жизель Бюндхен

    Жизель Бюндхен

    Бар Рафаэли

    Бар Рафаэли

    Не все то золото

    Бар РафаэлиРасставшись с Ди Каприо, Жизель не могла себе позволить найти мужчину другого масштаба — и ее выбор пал на величайшего спортсмена США, игрока в американский футбол Тома Брэди. Они совпали во всем — красавцы, богачи, люди с позитивным имиджем и идеальными голливудскими улыбками, настоящие Барби и Кен. Впрочем, за фасадом абсолютно идеальной картинки есть личная драма, которую Жизель пережила стоически — только Богу известно, чего ей стоило сохранить этот брак, когда слухи об измене мужа стали появляться с пугающей регулярностью. По иронии судьбы изменять самой красивой женщине планеты супруг предпочитал с ординарными дамами — нянями их детей или актрисами с не самой блестящей карьерой. Говорят, она ни разу не упрекнула мужа — и только благодаря мудрости Бюндхен эта семья существует до сих пор.

    Том Брэди и Жизель Бюндхен

    Том Брэди и Жизель Бюндхен

    Идеальная женщина

    В этом году Жизель исполняется 37, но она продолжает оставаться красивейшей женщиной планеты. Кстати, именно она ввела в моду все главные каноны красоты последних лет: окрашивание шатуш, создающее эффект выгоревших на солнце волос, бронзовый загар, веснушки, но главное — типаж внешности, который принято называть «сексуальной андрогинностью». Ее идеальные параметры считаются эталоном модельной внешности — рост 180 см, 86-61-86, субтильное, но гибкое тело с красивыми изгибами, никакого унисекса. Впрочем, даже будучи абсолютным идеалом для большинства людей во всем мире, 3 года назад Жизель решилась на тайную операцию по увеличению груди. Никакие уговоры психологов не помогли — ей захотелось почувствовать себя обычной несовершенной женщиной, которая поддалась своей слабости.

    Жизель Бюндхен фигура

    Фото: East News, Getty Images

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