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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 января 2017Большакова Елена

Недостатки звезд, ставшие их визитными карточками

В честь сегодняшней именинницы Кейт Босуорт вспоминаем, кто из знаменитостей сумел превратить свои изъяны в достоинства

Почти у каждого человека, даже если он знаменитость мирового масштаба с многомиллионной армией поклонников, есть свои «пунктики» относительно внешности. Кого-то не устраивает форма его носа, а кто-то считает, что цвет глаз мог бы быть чуть зеленее, чем получился от природы. Но есть и те, кто сумел превратить свои, казалось бы, очевидные недостатки в достоинства, — они в нашем списке.

Кейт Босуорт

Кейт Босуорт

С детства Босуорт страдает заболеванием под названием секторная гетерохромия, при котором глаза человека имеют разный цвет. Но это не помешало Кейт сделать удачную карьеру в Голливуде и даже украсть сердце красавчика Орланда Блума, хоть и ненадолго.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Наследница многомиллионного состояния не раз попадала в рейтинги самых сексуальных знаменитостей, хотя всем известно, что у Пэрис есть довольно заметный недостаток — нависшее веко. За долгие годы жизни на публике она научилась умело скрывать этот изъян за томным взглядом и правильным макияжем.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро

Как известно, Мэрилин Монро страдала легкой формой косоглазия, из-за которого в начале своей карьеры получала постоянные отказы от режиссеров. Все изменилось в тот момент, когда актриса научилась использовать свой недостаток во благо. Стоит ли говорить, что перед ним не устоял даже сам президент Соединенных Штатов.

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор

В начале своей карьеры Элизабет Тейлор всякого успела натерпеться из-за своих слишком густых ресниц. Во время съемок фильма «Лэсси возвращается домой» его режиссер Родди Макдауэлл попросил актрису смыть макияж, чтобы она смотрелась в кадре естественнее. Каково же было недоумение гримеров, когда они узнали, что глаза Лиз вовсе не накрашены: просто она страдает редкой формой генетической мутации — дистихиазом, при которой у человека вырастают целых два ряда ресниц.

Каролина Куркова

Каролина Куркова

Чешская модель Каролина Куркова не раз блистала в образе ангела Victoria's Secret и становилась амбассадором всевозможных брендов нижнего белья и купальников. И это несмотря на то, что у белокурой красавицы нет пупка, которого она лишилась вследствие операции по удалению пупочной грыжи.

Летиция Каста

Летиция Каста

Своей успешной карьерой французская модель доказала, что необязательно быть абсолютно идеальной, чтобы добиться мировой славы и признания. Свои не совсем ровные зубы Летиция превратила в визитную карточку и не собирается менять их на пресловутую «голливудскую улыбку».

Ванесса Парада

Ванесса Паради

Бывшую возлюбленную Джонни Деппа по праву можно назвать трендсеттером, ведь именно она одна из первых перестала стесняться своей щербинки между зубами и сделала ее своей настоящей визитной карточкой.


Джорджия Мэй Джаггер

Джорджия Мэй Джаггер

Дочь легендарного рокера тоже не может похвастаться идеальной улыбкой, но имеет ли это значение, когда у твоей двери выстраивается очередь из именитых фотографов и дизайнеров, чтобы запечатлеть твою харизматичную улыбку.

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