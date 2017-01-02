Недостатки звезд, ставшие их визитными карточками

Почти у каждого человека, даже если он знаменитость мирового масштаба с многомиллионной армией поклонников, есть свои «пунктики» относительно внешности. Кого-то не устраивает форма его носа, а кто-то считает, что цвет глаз мог бы быть чуть зеленее, чем получился от природы. Но есть и те, кто сумел превратить свои, казалось бы, очевидные недостатки в достоинства, — они в нашем списке.

Кейт Босуорт

С детства Босуорт страдает заболеванием под названием секторная гетерохромия, при котором глаза человека имеют разный цвет. Но это не помешало Кейт сделать удачную карьеру в Голливуде и даже украсть сердце красавчика Орланда Блума, хоть и ненадолго.

Пэрис Хилтон

Наследница многомиллионного состояния не раз попадала в рейтинги самых сексуальных знаменитостей, хотя всем известно, что у Пэрис есть довольно заметный недостаток — нависшее веко. За долгие годы жизни на публике она научилась умело скрывать этот изъян за томным взглядом и правильным макияжем.

Мэрилин Монро

Как известно, Мэрилин Монро страдала легкой формой косоглазия, из-за которого в начале своей карьеры получала постоянные отказы от режиссеров. Все изменилось в тот момент, когда актриса научилась использовать свой недостаток во благо. Стоит ли говорить, что перед ним не устоял даже сам президент Соединенных Штатов.

Элизабет Тейлор

В начале своей карьеры Элизабет Тейлор всякого успела натерпеться из-за своих слишком густых ресниц. Во время съемок фильма «Лэсси возвращается домой» его режиссер Родди Макдауэлл попросил актрису смыть макияж, чтобы она смотрелась в кадре естественнее. Каково же было недоумение гримеров, когда они узнали, что глаза Лиз вовсе не накрашены: просто она страдает редкой формой генетической мутации — дистихиазом, при которой у человека вырастают целых два ряда ресниц.

Каролина Куркова

Чешская модель Каролина Куркова не раз блистала в образе ангела Victoria's Secret и становилась амбассадором всевозможных брендов нижнего белья и купальников. И это несмотря на то, что у белокурой красавицы нет пупка, которого она лишилась вследствие операции по удалению пупочной грыжи.

Летиция Каста

Своей успешной карьерой французская модель доказала, что необязательно быть абсолютно идеальной, чтобы добиться мировой славы и признания. Свои не совсем ровные зубы Летиция превратила в визитную карточку и не собирается менять их на пресловутую «голливудскую улыбку».

Ванесса Парада

Бывшую возлюбленную Джонни Деппа по праву можно назвать трендсеттером, ведь именно она одна из первых перестала стесняться своей щербинки между зубами и сделала ее своей настоящей визитной карточкой.



Джорджия Мэй Джаггер