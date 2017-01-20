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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Нечего скрывать: Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото

Модель опубликовала бумеранг в нижнем белье

25-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски продолжает будоражить сознание поклонников откровенными снимками. Накануне звезда выложила в Instagram бумеранг, где позирует в привычном амплуа — в нижнем белье. Подпись под фото девушка оставила не менее интригующего содержания: «Секретный проект в Нью-Йорке». Горячие кадры собрали более 2 миллионов просмотров в соцсети, хотя и выглядят целомудренно по сравнению с обнаженными селфи Эмили. Продолжение следует...

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