Нечего скрывать: Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото

25-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски продолжает будоражить сознание поклонников откровенными снимками. Накануне звезда выложила в Instagram бумеранг, где позирует в привычном амплуа — в нижнем белье. Подпись под фото девушка оставила не менее интригующего содержания: «Секретный проект в Нью-Йорке». Горячие кадры собрали более 2 миллионов просмотров в соцсети, хотя и выглядят целомудренно по сравнению с обнаженными селфи Эмили. Продолжение следует...